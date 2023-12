Grand Rex : une nouvelle salle premium va ouvrir ses portes

La nouvelle salle premium «Infinite» du Grand Rex ouvrira le 6 décembre, a annoncé le mythique cinéma parisien dans un communiqué.

C'est officiel. «L'une des plus belles salles de cinéma du monde» va être inaugurée ce mercredi 6 décembre, au Grand Rex, à Paris. La salle «Infinite» remplacera la salle numéro 2.

Mercredi 6 décembre, le #GrandRex va inaugurer l'une des plus belles salles de cinéma du monde: La salle INFINITE !





On vous promet une expérience inédite et intense aux amoureux du cinéma et du design.











— Le Grand Rex (@LeGrandRex) December 2, 2023