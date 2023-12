Villejuif : un avion s'écrase dans le jardin d'un immeuble, trois blessés

Un avion s'est écrasé ce lundi 4 décembre dans le jardin d'un immeuble à Villejuif (Val-de-Marne), faisant trois blessés.

Un incroyable accident. Un petit avion a effectué un atterrissage d'urgence, ce lundi 4 décembre, à Villejuif (Val-de-Marne) dans le jardin d'un immeuble situé au niveau du boulevard Maxime Gorki.

L'appareil bimoteur, qui était occupé par trois personnes dont le pilote, s'est considérablement abîmé. Les trois victimes, le pilote et instructeur âgé de 80 ans et deux élèves âgés de 30 ans ont été blessées et sont «en urgence absolue», selon la préfecture. Toutefois, leur pronostic vital n'est pas engagé.

L'aéronef, qui effectuait un vol de formation entre Rouen et les Yvelines, aurait subi une «avarie moteur».

Le procureur de la République de Créteil, Stéphane Hardouin, est attendu sur place dans la soirée.