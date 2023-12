Redoublement, groupes de niveau en mathématiques et en français… Ce qu’il faut retenir des annonces de Gabriel Attal pour rehausser le niveau des élèves

Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale, a détaillé ce mardi ses mesures pour rehausser le niveau des élèves à l’école primaire, au collège et au lycée, avec une priorité donnée au français et aux mathématiques.

«Il y a une vraie urgence nationale» à rehausser le niveau des élèves, s’est alarmé Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale, ce mardi. Le ministre a détaillé, peu après la publication du dernier rapport Pisa, une série de mesures pour réformer l’école et faire progresser les élèves, notamment en mathématiques et en français.

Refonte des programmes

Gabriel Attal a annoncé qu’une révision complète des programmes sera enclenchée, notamment à l’école primaire. Le Conseil supérieur des programmes sera mandaté par le ministre de l’Éducation nationale, pour retravailler les programmes autour de principes clés : la clarté, l’exigence et la culture générale. Gabriel Attal souhaite notamment que des repères incontournables en matière de culture générale soient intégrés aux programmes scolaires pour pallier les écarts en réussite entre les élèves issus de milieux socio-économiques différents. Les nouveaux programmes seront mis en place dès la rentrée 2024 ou 2025 pour l’école maternelle et les différentes classes de l’école primaire.

Labellisation des manuels scolaires

En plus de retravailler les programmes, le ministre souhaite porter une attention toute particulière aux manuels scolaires. Pour cela, il souhaite créer un organisme chargé de labelliser les manuels qui ont fait preuve d’efficacité et qui respectent les programmes de l’Éducation nationale.

Redoublement

Devenue «taboue», la question du redoublement a été remise au cœur du débat par Gabriel Attal. Le ministre a annoncé que les professeurs auront désormais le «dernier mot» concernant le redoublement d’un élève, et qu’il publiera un décret en ce sens début 2024 pour changer le code de l’éducation.

Seront notamment proposés aux élèves en difficulté un passage à la classe supérieure sous condition, comme par exemple l’obligation de suivre des stages de réussite pendant les vacances ou du tutorat, ou bien le redoublement.

Groupes de niveau

Gabriel Attal a affirmé vouloir en finir avec le «collège uniforme», avec notamment la création de groupes de niveau en français et en mathématiques dès la rentrée 2024 pour les élèves de 6e et de 5e, et dès 2025 pour les 4e et 3e.