SNCF Connect : voici comment utiliser la nouvelle fonctionnalité qui permet de savoir quand une place se libère

Face au nombre de trains qui affichent trop souvent complet, l’application SNCF Connect a mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant de se tenir informé lorsqu’une place se libère.

Des trains complets et des passagers excédés. Les fêtes de Noël et les nombreux déplacements qu'elles engendrent pourraient encore s'annoncer compliquées.

Mais pour soulager les voyageurs, l’application de réservation SNCF Connect a cette année prévu le coup et mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant d’envoyer des notifications pour prévenir lorsqu’une place se libère. Bien sûr, ce nouveau service est bien pérenne et ne se limite pas aux seules fêtes de fin d'année.

disponible uniquement sur l’application

Pour activer l'option, il suffit de cliquer sur le bouton «Être prévenu si un billet est dispo», sur l’application dédiée. A noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement sur l'application SNCF Connect et non sur le site.

L’application enregistre les demandes dans une liste d’attente et s’engage à prévenir directement les futurs usagers si une place se libère dans le train.

Les « alertes train complet » font leur arrivée sur SNCF Connect !





Votre train est complet ?



> Inscrivez vous sur liste d’attente et vous recevrez une notif’ si une place libère !



@SNCFConnect, une belle avancée ! pic.twitter.com/xLRXh4J8hm — Adrien(@AdrienThrd) November 30, 2023

Bon à savoir également, il faudra être prêt à payer plus cher pour la ou les places libérées et il vaut mieux également être réactif. «Vous disposez d'un créneau d'achat d'une durée limitée, entre dix minutes et deux heures selon la proximité de la date du départ», précise la SNCF.

Enfin, pour connaître sa place, il faut simplement se rendre dans la rubrique «compte» et sélectionner «Alertes train complet».

La fonctionnalité est déjà utilisée pour les clients Ouigo qui, depuis 2022, peuvent revendre leur billet uniquement si le train est complet.