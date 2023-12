Terrorisme : Marion Maréchal suggère d'enfermer d'urgence tous les islamistes fichés S

«Il faut arrêter et interner administrativement d’urgence tous les islamistes fichés S», a réclamé, dans les colonnes du Figaro, Marion Maréchal quelques jours après l’attaque au couteau survenue à Paris près de la tour Eiffel.

«La situation est devenue trop grave», s’est exclamée Marion Maréchal dans le Figaro. A la suite du dernier attentat perpétré samedi soir par un terroriste islamiste connu des services de renseignement, la tête de liste pour le parti Reconquête aux Européennes a ainsi réclamé l’arrestation préventive de tous les fichés S.

Marion Maréchal a dressé le lourd bilan des derniers attentats en France. «L’attentat du Thalys en 2015 ? Ayoub El Khazzani, fiché S pour radicalisation. Le massacre du Bataclan en 2015 ? Ismaël Omar Mostefaï, fiché S. L’assassinat du père Hamel en 2016 ? Adel Kermiche et Abdel Malik Nabil-Petitjean, fichés S. La tentative d’attentat sur les Champs-Élysées en 2017 ? Adam Lotfi Djaziri, fiché S. Le terroriste de l’Opéra en 2017 ? Khamzat Azimov, fiché S. L’attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018 ? Chérif Chekatt, fiché S. L’assassinat de Dominique Bernard en octobre 2023 ? Mohammed Mogouchkov, fiché S. L’attentat de la tour Eiffel, ce samedi ? Armand Rajabpour-Miyandoab, fiché S», a-t-elle énuméré pour appuyer son propos.

Concernant ce dernier, le jeune franco-iranien avait déjà passé plusieurs années en prison pour un projet d’attentat, et était resté en contact avec les terroristes qui ont assassiné le couple de policiers de Magnanville, ceux du père Hamel et celui de Samuel Paty. Inquiète, la propre mère d'Armand Rajabpour-Miyandoab avait averti les services spécialisés à la fin du mois d’octobre, mais so fils était resté libre malgré tout.

«Nous sommes en guerre»

Marion Maréchal se dit «révoltée» contre les dirigeants du pays qui ont participé, dit-elle, à ce «destin cauchemardesque : celui de se faire assassiner parce que policier, parce que spectateur d’un concert, parce que prêtre, parce que juif, parce que professeur, parce que paroissien, parce que jeune fille insouciante en gare, parce que touriste admirant la tour Eiffel».

Ce sont plus de 5.000 islamistes radicaux fichés S qui sont actuellement en liberté en France selon le ministre de l’Intérieur, face à 4.900 agents de DGSI, qui malgré «leur travail remarquable» ne peuvent pas assurer jour et nuit la sécurité du pays. En plus, d’ici à la fin d’année, 153 détenus islamistes vont sortir de prison et des dizaines d’islamistes partis en Syrie vont être rapatriés en France.

«La prison ou l'expulsion»

Face à la menace qui augmente, Marion Maréchal demande donc «solennellement au président de la République d’imposer une mesure forte et urgente : l’arrestation immédiate et l’internement administratif de tous les islamistes fichés de France, au nom du principe de précaution et de la protection des innocents, le temps d’évaluer leur situation et d’apporter une réponse individuelle à chaque cas».

La tête de liste Reconquête aux Européennes plaide pour la prison ou l’expulsion en ce qui concerne les plus dangereux Fichés S afin de «stopper la longue liste des morts et des blessés victimes de l’islamisme».