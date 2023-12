«Vous alimentez les polémiques, vous êtes dans la posture» : Elisabeth Borne vilipende Marine Le Pen à l’Assemblée nationale

Ce mardi 5 décembre lors des questions au gouvernement, Elisabeth Borne a accusé le Rassemblement national «d’alimenter les polémiques», à la suite d’une question de Marine Le Pen relative à l’attaque au couteau à Paris samedi dernier, qui a fait un mort et deux blessés.

Le ton est monté dans l'Hémicycle. Ce mardi 5 décembre, Elisabeth Borne a été prise à partie, lors des questions au gouvernement, par Marine Le Pen. La présidente des députés RN a remis en cause la politique sécuritaire de la Première ministre, en faisant allusion à l’attaque au couteau survenue à Paris samedi dernier, lors de laquelle un homme a été tué et deux autres personnes blessées.

«A chaque attaque les mêmes questions, les Français déplorent que rien n’a été fait», a lancé Marine Le Pen en direction d’Elisabeth Borne. L’ancienne candidate à la présidentielle a par la suite considéré que «l’islamisme» n’était «pas regardé en face», mais plutôt «minoré», rappelant, selon ses propos, «qu’une bonne partie des terroristes» sont «issus de l’immigration».

Marine Le Pen : «Vous feignez d’ignorer qu’une bonne partie des terroristes est issue de l’immigration» pic.twitter.com/oybKTFZMNq — CNEWS (@CNEWS) December 5, 2023

Une réponse ferme

Face aux reproches de Marine Le Pen, Elisabeth Borne a accusé le Rassemblement national de ne pas voter ou de voter «contre» les mesures antiterroristes. «Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent avec responsabilité. Et puis, il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter des polémiques», a-t-elle déclaré.

«Le RN s’est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français» et «pour renforcer notre lutte contre le terrorisme», a-t-elle ajouté.

Réaffirmant la volonté du gouvernement à éradiquer la menace terroriste, Elisabeth Borne a conclu son propos en reprochant les prises de position du Rassemblement national. «Nous agissons, vous polémiquez, vous êtes dans la posture», a-t-elle lancé.

Pour rappel, un homme nationalité allemande et philippine a été tué ce samedi 2 décembre à Paris, dans le 15e arrondissement, après une attaque terroriste islamiste au couteau et au marteau, commise par un Français d'origine iranienne né en 1997.

La victime a reçu «deux coups de marteau et quatre coups de couteau», avait indiqué le procureur antiterroriste, Jean-François Ricard.

L'assaillant avait crié à plusieurs reprises «Allah akbar» et déclaré être «muni d'une ceinture d'explosifs», selon le procureur anti-terroriste.