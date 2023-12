«Les étrangers ne sont pas priorisés dans l’accès aux soins en France», assure le député Sacha Houlié

«Les étrangers ne sont pas priorisés dans l’accès aux soins en France», a assuré ce mercredi sur CNEWS le député Renaissance Sacha Houlié en pleine polémique autour de l'aide médicale d'Etat.

«L’AME n’est pas un élément d’attractivité de l’immigration». Invité sur CNEWS ce mercredi 6 décembre, Sacha Houlié, député Renaissance et président de la Commission des Lois à l’Assemblée nationale, est revenu sur les vifs échanges autour de l’aide médicale d’Etat (AME) lors des débats sur le projet de loi immigration.

En effet, alors que le dispositif avait été supprimé lors de l’examen du texte au Sénat, majoritairement à droite, celui-ci a été réintroduit par les députés. Un retour défendu par Sacha Houlié et une partie de la gauche et de la majorité qui a souhaité s’opposer aux arguments notamment des Républicains qui ont considéré l’AME comme un vecteur d’immigration et d’inégalités.

«Les étrangers ne sont pas priorisés dans l’accès aux soins en France», a ainsi déclaré le député Renaissance de la Vienne.

Un dispositif «maitrisé»

Selon un rapport établi par Claude Evin, ancien ministre socialiste, et Patrick Stefanini, figure des LR, et rendu au gouvernement ce lundi, l’aide médicale d’Etat serait «globalement maîtrisée», même s’il «mérite d’être adaptée».

L’AME est régulièrement prise pour cible par la droite et l'extrême droite, qui l'accusent de générer un «appel d'air» pour l'immigration clandestine et de coûter «trop cher». Dans le détail, le dispositif a coûté 968 millions d'euros en 2022 pour 411.364 bénéficiaires.

Selon le rapport rendu à l’exécutif, l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’AME est liée à la hausse du nombre d’étrangers en situation irrégulière, et non en raison d’un «dérapage du système».