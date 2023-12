Paris : comment se déplacer durant les travaux d'hiver de la ligne 14 ?

La RATP a annoncé lundi 4 décembre la fermeture de la ligne 14 à 22h en semaine, et les week-ends à compter du 13 janvier. Voici les alternatives pour se déplacer à Paris durant les travaux.

Des trajets alternatifs à prévoir. La RATP a annoncé, lundi 4 décembre, que la ligne 14 du métro serait fermée le mois prochain dès 22h en semaine, et ce, jusqu'au 28 mars 2024.

Ainsi, dès le samedi 13 janvier, la ligne sera complètement fermée tous les week-ends, jusqu'au 31 mars 2024, et deux semaines, du 12 au 25 février. Toutes ces fermetures interviennent en raison des travaux actuellement réalisés pour le prolongement de la ligne 14 jusqu'à l'Aéroport d’Orly, après l'arrêt Olympiades, l'actuel terminus, et vers Saint-Denis Pleyel, après Saint-Lazare, l'autre terminus.

En raison des travaux de prolongement, la ligne sera fermée :



dès 22h, les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, jusqu'au 28 mars 2024 inclus (sauf le 25 décembre 2023 et le 1er janvier 2024).

Les soirées du 25 décembre et du 1er janvier 2024 ne seront cependant pas concernées par l'avancement de l'horaire de la fermeture de ligne.

Différentes alternatives

La RATP a annoncé avoir prévu un bus de remplacement qui assurera la liaison entre Gare de Lyon et Olympiades.

Pour les usagers qui empruntent quotidiennement la ligne 14 souhaitant se rendre à Olympiades depuis Saint-Lazare, il sera préférable de prendre le métro 3 direction Galliéni et de descendre à Opéra, puis de récupérer la ligne 7 et de sortir à Tolbiac, et de finir l'itinéraire à pied.

Pour les voyageurs qui doivent se rendre à Châtelet depuis Bibliothèque François-Mitterrand, il est plus simple de se rendre en marchant à l'arrêt Avenue de France du tramway T3a, puis de descendre au terminus Porte de Vincennes. Ici, la correspondance sur la ligne 1 du métro permettra de gagner Châtelet en dix arrêts.

Enfin, sur les journées où la ligne 14 ne sera pas en service, et à l'approche des fêtes de fin d'année, les passagers ayant un train au départ de Gare de Lyon, et en partance de Porte de Clichy pourront prioriser la ligne 13. Ainsi, en sortant à l'arrêt Champs-Élysées Clémenceau, il est possible de récupérer la ligne 1, qui assure le trajet jusqu'à Gare de Lyon.