Sondage : 77% des Français favorables à l’emprisonnement automatique des islamistes fichés S avec pathologie psychiatrique

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 6 décembre, 77% des Français estiment qu’il faut placer en prison les islamistes radicaux fichés S avec une pathologie psychiatrique.

Les failles de surveillance et de suivi concernant l’auteur de l’attaque meurtrière du samedi 2 décembre à paris, déjà condamné pour entreprise terroriste, fiché S, suivi pour des troubles psychiatriques et dont le placement en détention provisoire vient d'être requis ce mercredi, ont relancé le débat sur l’enfermement préventif de ces individus pour éviter un passage à l’acte ou une récidive.

Dans ce contexte, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS indique que 77% des Français sont favorables au placement en détention des islamistes radicaux fichés S avec une pathologie psychiatrique. À l’inverse, 22% des Français interrogés ont répondu par la négative et 1% ne se sont pas prononcés.

La droite réclame davantage un enfermement préventif

Dans le détail, il existe une différence mineure au niveau du genre des sondés puisque 76% des hommes sont favorables au placement en détention des islamistes radicaux fichés S avec une pathologie psychiatrique, contre 79% des femmes interrogées. Il existe en revanche une disparité légèrement plus importante au sein des classes d’âge observées puisque les 18-24 ans sont favorables à la question à hauteur de 82%, tandis que les 35-49 ans n’approuvent cette idée qu’à 72%.

La proximité politique des personnes interrogées montre davantage de disparités parmi les réponses, puisque, à la question : «Les islamistes radicaux fichés S avec une pathologie psychiatrique doivent-ils automatiquement être placés en prison de manière à prévenir un passage à l’acte ?», la part des «oui» est bien plus importante à droite. Elle s’élève ainsi à 99% chez les sympathisants du Rassemblement national, à 94% chez ceux du parti Reconquête et à 84% du côté des Républicains.

À gauche, en revanche, les sympathisants d’Europe Écologie-Les Verts sont les moins favorables à la question (58%), suivis par les sympathisants du Parti Socialiste (59%) et de la France insoumise (67%).

Marion Maréchal réclame «l’arrestation immédiate et l’internement administratif de tous les islamistes fichés de France»

Faut-il enfermer en prison de manière préventive les individus radicalisés, fichés S et souffrant de pathologies psychiatriques ? C’est la question qui se pose après l’attaque meurtrière commise à Paris ce samedi 2 décembre par un individu qui cochait toutes ces cases et pour qui le parquet national antiterroriste a requis, ce mercredi, l’ouverture d’une information judiciaire pour les chefs d’«assassinat et de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale», ainsi que pour «association de malfaiteurs terroriste».

Si une grande partie de la classe politique, notamment à droite, à réclamé des mesures d’urgence pour renforcer les dispositifs existants avec notamment une «rétention de sûreté systématique» pour les anciens détenus radicalisés, Marion Maréchal s’est quant à elle interrogée sur la pertinence du fichier des «fichés S», estimant qu'il était inefficace sans un emprisonnement ou une arrestation de manière préventive de ces individus avant leur passage à l’acte ou leur récidive.

Pour étayer ses propos, la tête de liste du parti Reconquête aux élections européennes de 2024 a rappelé que pour l’attentat du Thalys en 2015, le massacre du Bataclan en 2015, l’assassinat du père Hamel en 2016, la tentative d’attentat sur les Champs-Élysées en 2017, le terroriste de l’Opéra en 2017, l’attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018, l’assassinat de Dominique Bernard en octobre 2023 ou encore l’attentat de la tour Eiffel, samedi dernier, l’ensemble des auteurs étaient fichés S, certains étant suivis pour des troubles psychiatriques.

«La situation est devenue trop grave», s’est-elle exclamée. «Ce sont plus de 5.000 islamistes radicaux fichés S qui sont actuellement en liberté en France selon le ministre de l’Intérieur, face à 4.900 agents de DGSI, qui malgré leur travail remarquable ne peuvent pas assurer jour et nuit la sécurité du pays», a-t-elle ajouté.

Face à cette «menace qui augmente», Marion Maréchal demande donc «solennellement au président de la République d’imposer une mesure forte et urgente : l’arrestation immédiate et l’internement administratif de tous les islamistes fichés de France, au nom du principe de précaution et de la protection des innocents, le temps d’évaluer leur situation et d’apporter une réponse individuelle à chaque cas». Une façon, selon elle, de «stopper la longue liste des morts et des blessés victimes de l’islamisme».

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 5 au 6 décembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas