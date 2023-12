Transports en commun : quels sont ces «lieux sûrs» créés par la RATP pour lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement ?

La RATP a annoncé ce mercredi 6 décembre la mise en place de lieux surs dans les transports en commun pour lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles.

Une initiative bienvenue. La RATP a annoncé le déploiement de lieux surs dans les transports en commun, dès ce mercredi 6 décembre, dans le cadre de l'intensification de la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles.

Ces lieux, surnommés «safe place», labélisés UMAY du nom de l'application mobile qui les recense, seront disposés dans des commerces présents sur le réseau d'Ile-de-France Mobilités, et permettront l'accueil des victimes, par des agents spécialement formés à ces prises en charge.

«3.000 agents sont déployés sur l’ensemble du réseau et financés par Île-de-France Mobilités. D'ici à 2027, ils seront plus de 4.000, grâce au recrutement de 1.000 nouveaux effectifs», a précisé la Régie autonome des transports parisiens dans un communiqué cosigné avec IDFM.

Les trois premiers commerces dédiés à cet effet sont situés au sein de la gare d'Auber (9e arrondissement) à Paris, dans l'enseigne Avril, pour une expérimentation d'un an, le magasin RELAY/Fnac de manière définitive et enfin Monop', également de manière définitive.

L'application UMAY recense les lieux surs

Disponible sur Android et iOS, l'application UMAY liste les différents lieux surs les plus proches. «Elle compte actuellement 100.000 téléchargements, et 55.000 utilisateurs actifs en France, et s’appuie sur un réseau de 6.500 commerces», a précisé la RATP.

Le groupe a également rappelé l'existence du numéro d'alerte 3117, commun à la RATP et la SNCF disponible 24h/24h afin «de signaler toute violence ou acte de harcèlement sur le réseau francilien».

Ce dispositif de Safe Place «va permettre d’aider et d’accompagner encore plus les victimes de violences sexistes ou sexuelles», a indiqué la présidente d'Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

De son côté, le PDG de la RATP et ancien Premier ministre Jean Castex s'est dit «déterminé à faire du réseau RATP un espace sûr», notamment grace à «cette nouvelle expérimentation permettra à terme, de renforcer le sentiment de sécurité sur le réseau pour l’ensemble de nos clients», ce mercredi.