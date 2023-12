Immigration : que contient le texte défendu par Les Républicains lors de leur niche parlementaire ce jeudi ?

A l’occasion de leur niche parlementaire ce jeudi 7 décembre, Les Républicains ont décidé de défendre leur propre texte sur l’immigration, alors que le projet de loi du gouvernement est attendu la semaine prochaine à l’Assemblée nationale.

Une façon de montrer son désaccord avec l’exécutif. Ce jeudi 7 décembre le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale a l’opportunité de choisir les textes à l’ordre du jour dans l’Hémicycle, à l’occasion de leur niche parlementaire.

Ainsi, les LR ont décidé de défendre une proposition de loi constitutionnelle «relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile». Un pied de nez au gouvernement, dont le projet de loi immigration doit entrer en séance publique ce lundi 11 décembre au Palais Bourbon.

«Aujourd’hui, les Français nous disent qu’ils veulent moins d’immigration. On ne les écoute pas. Alors nous, nous proposons que ce soit eux qui décident par référendum du changement de cette constitution», annonçait Eric Ciotti, rapporteur du texte, le 18 octobre dernier sur CNEWS et Europe 1.

«La majorité présidentielle, prisonnière de son aile gauche est incapable de répondre aux inquiétudes des Français», a ajouté le président des Républicains lors d’une conférence de presse ce mercredi 6 décembre.

Plus de voix pour les Français

La proposition de loi constitutionnelle défend l’idée que «nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et s’exonérer des règles communes». Elle entend ainsi donner «au peuple français la liberté de se prononcer, par référendum, sur tout projet de loi ou projet de loi organique».





Pour cela, l’article 2 du texte propose d’élargir «le champ des matières que l’article 11 de la Constitution», qui permet au président de la République de soumettre au référendum certaines questions. Ne pouvant pas interroger le peuple sur les questions liées à l’immigration, la proposition des LR souhaite rendre possible cette disposition.

Eric Ciotti, rapporteur du texte, veut également avoir l’opportunité de déroger au droit international sur les questions migratoires au nom «des intérêts de la Nation».

Des critères pour obtenir la nationalité française

L’article 4 de la proposition de loi vise à élever au rang constitutionnel le principe d’assimilation. Une nécessité pour les LR «afin que toutes les voies d’accès à la nationalité française, et pas seulement celle de la naturalisation, soient désormais soumises» à une «exigence» et une volonté «de s’assimiler à la communauté française».

Cela se traduit concrètement par «une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de notre République».

Les Républicains sont également en faveur de la suppression du droit du sol à Mayotte, département dont les élus dénoncent régulièrement les problèmes liés à l’immigration.

Stopper l’immigration de masse

Le groupe présidé par Olivier Marleix propose, par l’intermédiaire de l’article 6 de son texte, de «donner au Parlement le pouvoir de fixer par la loi, chaque année, le nombre maximum d’autorisations d’entrées en vue de séjourner en France et d’autorisations de premier séjour en France délivrées à des ressortissants étrangers, à l’exception des ressortissants européens et des personnes demandant l’asile».

En ce qui concerne la sécurité, la proposition de loi vise à consolider «le droit de la France à éloigner, en dehors du territoire national, tout étranger représentant une menace pour la sécurité publique ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement».





Enfin, le thème de l’asile sera également abordé. Dans ce sens, Les Républicains veulent donner à l’Etat la faculté de conclure des accords relatifs à l’asile avec des pays autres que ceux de l’Union européenne. Mais aussi, faire en sorte que la demande d’asile se fasse obligatoirement dans les représentations diplomatiques ou consulaires du pays dont la personne qui demande l’accueil est originaire.





Alors que les LR se sont montrés ambitieux quant à cette proposition de loi constitutionnelle, celle-ci n’a en réalité que peu de chances d’aboutir, en raison notamment de l’opposition ferme de la gauche et d’une grande partie de la majorité.