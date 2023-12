Les images des dégâts causés par de fortes turbulences dans un avion Airbus deviennent virales sur les réseaux sociaux

De fortes turbulences survenues dans deux avions d’Airbus ont causé de nombreux dégâts, blessé 14 passagers et une panne moteur provoquant un atterrissage d’urgence en Chine dans l’autre.

Deux avions du constructeur européen Airbus, basé à Toulouse (Haute-Garonne), ont été visés par de fortes perturbations au début du mois de décembre, provoquant de gros dégâts matériels et humains.

Dans le premier avion, les turbulences sont datées du 4 décembre. Sur un vol Emirates A380 qui reliait Perth (Australie) à Dubaï, quatorze passagers et des membres de l'équipage ont été blessés.

14 passengers and crew injured after turbulence on Emirates A380 flight from Perth to Dubai. pic.twitter.com/i4AWUimKDM

La compagnie a confirmé que «l'appareil a brièvement rencontré des turbulences inattendues en cours de vol». En plus des dégâts humains, l’avion a été endommagé à plusieurs endroits, dont le plafond de la cabine des passagers, ainsi que le coffre situé au-dessus des sièges passagers, qui ont été complètement troués.

La compagnie aérienne a pris en charge médicalement les passagers, ainsi que les membres de l'équipage blessés.

Un second avion a été sujet à des turbulences. En chine, un appareil a dû effectuer un atterrissage d’urgence.

China Eastern Airlines A330-343 makes emergency landing at Xiamen Airport after suffering an uncontained engine failure. Heavy vibration was observed in the cabin during the incident. pic.twitter.com/wWg3Di6KmP

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 3, 2023