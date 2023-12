Météo : quel temps fera-t-il ce week-end en France ?

Alors qu’une nouvelle perturbation pluvieuse doit toucher les régions de l’ouest de la France ce jeudi 7 décembre, le temps agité devrait se poursuivre ce week-end. En cause, deux nouvelles dégradations qui devraient traverser le pays, a indiqué Météo-France.

Ce jeudi 7 décembre, une nouvelle dépression, formée dans l’Atlantique, s’approche doucement des îles Britanniques, provoquant par la même occasion une nouvelle perturbation qui devrait toucher l’Hexagone et arroser, d’abord, les régions de l’ouest.

Un temps agité qui devrait s’accentuer dans l’après-midi. D’après Météo-France, «le vent de sud modéré va se généraliser sur la façade atlantique et l’autan se lèvera avec des rafales à 70 km/h». Les côtes manchoises sont également concernées. Parmi les villes qui devraient être gagnées par le vent on note Lille, Cherbourg-Octeville, La Rochelle et Biarritz.

La situation devrait se poursuivre en l’état durant la journée de ce vendredi 8 décembre. Ainsi, le service météorologique a indiqué que la perturbation pluvieuse devrait se décaler vers l’est, «apportant des cumuls parfois abondant entre la Corse et la Provence et les Alpes du Sud».

«Les cumuls pourront dépasser localement les 60 mm sur 24 heures le long de la Côte d’Azur. Un peu de neige pourra tomber, à très basse altitude, dans le bassin genevois. De fréquentes averses circuleront le long des Pyrénées et elles seront plus copieuses sur les côtes du sud aquitain», a ajouté Météo-France.

Dans le même temps, les éclaircies devraient être de retour sur le côté est et dans la moitié nord de la France, notamment à Rennes, à Brest, à la Rochelle, à Bordeaux, à Amiens, à Rouen et même en région parisienne. Toutefois, «des averses glisseront sur le littoral», a noté le service météorologique.

Dans le sud du pays, c’est une perturbation à caractère dépressionnaire qui devrait se développer apportant de la pluie et de fortes rafales avec des pointes à 70-90 km/h notamment en Corse et sur la Côte d’Azur. Parmi les villes qui devraient être touchées par cette perturbation, on note Perpignan, Montpellier, Marseille et Nice.

Un week-end venteux et des températures en hausse

À compter de samedi, deux nouvelles perturbations devraient traverser le pays. Dans le détail, durant cette journée, les pluies devraient toucher essentiellement la moitié nord dans la matinée. Les averses sont attendues à Paris, à Amiens, à Rouen, à Brest, à Rennes et toute la façade atlantique.

Cette dégradation devrait traverser la France de l’ouest vers l’est. Elle devrait prendre un caractère orageux à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et à Vichy (Allier) dans l’après-midi, puis, à Gap (Hautes-Alpes), à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et à Belfort (Territoire de Belfort) dans la soirée.

Dimanche 10 décembre, «une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse glissera sur le nord du pays, relayée par des averses sur les côtes de Manche», a fait savoir Météo-France. Cette dégradation survient alors qu’une première dépression devrait se situer au-dessus des Pays-Bas et une seconde proche des îles Britanniques.

Proches l’une de l’autre, ces dépressions devraient engendrer de fortes rafales dans la matinée notamment à Calais ou le vent devrait souffler à plus de 70 km/h. Puis, en milieu de journée, ces fortes rafales devraient toucher la façade atlantique, dépassant parfois 60 km/h. Ce vent fort devrait concerner la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Nouvelle-Aquitaine.

«Au sud, le temps sera plus sec mais le ciel sera bien nébuleux sur le sud-ouest avec des plaques de grisaille, ensoleillé entre Languedoc et Alpes du sud», a ajouté Météo-France.

Du côté des températures, ces dernières devraient poursuivre leur hausse. Comme l’évoque le service météorologique, «dimanche après-midi, les températures maximales seront comprises entre 10 °C et 15 °C sur la moitié nord, et entre 11 °C et 17 °C plus au sud, avec même quelques degrés supplémentaires sur les Pyrénées-Atlantiques».