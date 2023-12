Pluie, inondation, neige et verglas… Voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

21 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour la journée de ce jeudi, qui s'annonce pluvieuse.

Le temps est pluvieux sur l'Ouest du pays, ce jeudi 7 décembre. Au total, Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune pour divers phénomènes : pluie inondation, neige-verglas, crues, vent ou avalanches.

Sans surprise, la vigilance pluie-inondation concerne le Morbihan et le Finistère. Les prévisions indiquent en effet que les précipitations arrosent la Bretagne en matinée, accompagnées par endroit par un vent de sud. Le Finistère, avec les Côtes-d'Armor, est d'ailleurs également concerné par une vigilance jaune vent.

Durant l'après-midi, les pluies vont progresser lentement sur la moitié ouest du pays et jusqu'en région parisienne. Huit départements ont été placés en vigilance crues : le Pas-de-Calais, l'Oise, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse mais aussi les Landes et le Rhône.

©Météo-France

Dans le nord-est du pays, la neige et le verglas feront l'objet d'une attention particulière. Le Bas-Rhin, les Vosges, le Haut-Rhin, les Territoires de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs sont concernés par une vigilance jaune à ce sujet. Enfin, quatre autres départements sont eux aussi en jaune, mais cette fois pour un risque d'avalanches : la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes.

Ce jeudi, selon Météo-France, «les températures minimales vont de -5 à 0° C sur l'intérieur de la moitié est, de 1 à 5° C à l'ouest et au bord de la Méditerranée, autour de 10 sur la pointe bretonne». De leur côté, les maximales ne dépassent pas 6° C dans le Nord, mais pourront atteindre jusqu'à 16° C dans le Pays basque.