Côtes-d'Armor : 14 personnes, dont des écoliers, en urgence absolue après une possible intoxication au monoxyde de carbone

Quatorze personnes, dont au moins dix enfants, se trouvaient vendredi en urgence absolue, après une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone, a-t-on appris auprès de la préfecture. Les faits se sont produits dans une école primaire de Saint-Alban (Côtes-d'Armor). Leurs jours ne seraient pas en danger.

Un nouveau drame dans une école primaire. Quatorze personnes, dont au moins dix enfants de l'école Saint-Guillaume dans la commune de Saint-Alban (Côtes-d'Armor), se trouvaient ce vendredi 8 décembre en urgence absolue. Selon la préfecture, «toutes les victimes sont conscientes, et aucun pronostic vital n'est engagé».

Les premiers éléments font état d'une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone dans cet établissement scolaire. La première alerte avait été donnée vers 10h30 ce matin, après des maux de tête qui s'y étaient déclarés. Les émanations de monoxyde de carbone pourraient être liées à un départ de feu dans la chaufferie au fioul de l'école, selon la préfecture.

Des évacuations par hélicoptère

Parmi les personnes intoxiquées, cinq élèves ont été évacués à la mi-journée par hélicoptère vers des hôpitaux à Saint-Brieuc et Brest, a précisé le sous-préfet de Saint-Brieuc David Cochu au cours d'un point presse. «Les victimes catégorisées en urgence absolue l'ont été en raison d’une sursaturation en monoxyde de carbone nécessitant leur prise en charge dans un caisson hyperbare», a-t-il été précisé.

Lors de leur intervention, les secours ont fait évacuer les 76 enfants et 5 adultes qui se trouvaient dans l'école. 26 enfants et trois adultes ont été examinés par les sapeurs-pompiers, a ajouté David Crochu. Sur les quatorze évacuations, cinq l'ont été par hélicoptère et neuf par la route, à bord de véhicules de pompiers ou d'ambulances, a-t-il conclu.