Le projet de loi sur la fin de vie sera présenté «courant février»

Le projet de loi sur la fin de vie, l’un des projets phares d’Emmanuel Macron, sera présenté par le gouvernement «courant février», a annoncé ce vendredi Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée aux Professions de santé.

Le texte est particulièrement attendu. Ce vendredi, la ministre déléguée aux Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, a annoncé que le projet de loi sur la fin de vie serait présenté au mois de février. Après des mois de consultations, le gouvernement va donc enfin dévoiler les mesures qu’il prévoit, et notamment pour le droit de mourir dans la dignité.

Après la convention citoyenne sur la fin de vie, majoritairement favorable à une aide active à mourir, Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres un projet de loi «avant la fin de l'été» 2023. Le calendrier a cependant été repoussé de plusieurs mois. «Il a fallu en particulier approfondir la stratégie des soins d'accompagnement, plus encore que nous ne l'avions imaginé, ce qui a conduit à desserrer le calendrier», a expliqué la ministre déléguée dans un entretien au Figaro publié ce vendredi soir.

«Un sujet complexe»

En janvier, la nouvelle stratégie décennale sur les soins palliatifs sera présentée par le gouvernement, et certains des points de cette stratégie «qui relèvent de la loi» seront intégrés dans le projet de loi sur la fin de vie.

«Il faut comprendre que le nouveau modèle français de la fin de vie est un ensemble, qui va du renforcement des soins palliatifs jusqu’à l’aide active à mourir pour ceux qui le souhaitent, sous certaines conditions d’éligibilité qui ont été fixées par le président de la République», a ajouté Agnès Firmin Le Bodo. «Sur un sujet aussi complexe, il faut prendre le temps nécessaire, peser les mots», a-t-elle souligné.

Si le volet sur les soins palliatifs ne rencontre pas spécialement d’opposition, la question de «l’aide active à mourir» est quant à elle bien plus clivante. La gauche se positionne plutôt en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté, tandis que la droite et l’extrême droite y sont opposées. La majorité présidentielle reste divisée sur cette question, et le sujet mobilise également les soignants ainsi que les cultes. Les derniers arbitrages d’Emmanuel Macron sur cette question sont donc attendus.