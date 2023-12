Notre-Dame de Paris : la flèche de la cathédrale laisse apparaître ses formes

En reconstruction depuis quatre ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris a retrouvé sa croix, placée au sommet de sa flèche cette semaine. Une flèche ornée de décors en bois de chênes et réalisés à Thouars dans les Deux-Sèvres.

Sa silhouette se dessine enfin. Alors que depuis 2021, plus d'une centaine d'entreprises et d'ateliers d'art sont à l'œuvre pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui fut ravagée par un incendie le 15 avril 2019, cette dernière a récupéré sa croix, située au sommet de sa flèche ce mercredi 6 décembre.

Montée dans les airs par une grue, la croix a été posée sur le sommet de la flèche, qui prend forme grâce aux echafaudages, alors qu'Emmanuel Macron est en visite à un an de la réouverture du lieu de culte.

Elle «est remontée actuellement (...) à partir des dessins de Viollet-Le-Duc. Il s'agit d'un assemblage de bois extrêmement savant, recouvert d'une feuille de plomb et surmonté, au sommet, d'une couronne, d'un coq et d'une croix, le tout s'élevant à 96 mètres», a indiqué l'Elysée mercredi matin, précisant que le coq n'était pas visible sur le dessus de la croix.

Un coq béni ce vendredi

Il «n'a pas encore été replacé», selon l'Elysée, qui a précisé qu'il «sera béni» selon la tradition catholique au cours d'une cérémonie distincte de la visite d'Emmanuel Macron.

Cela fait un an que des charpentiers s'affairent à retaper des décors sculptés en bois de chêne, qui prendront place dès cet été sur la flèche de la cathédrale, a annoncé ce samedi l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale.

Ces décors sont une des principales caractéristiques de la flèche conçue autrefois par Viollet-le-Duc, qui présentait de nombreux ornements architecturaux.

Une Esthétique médiévale remise à l'honneur

Au cours des derniers mois, des charpentiers se sont affairés à travailler sur les décors qui ornent la flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris

Un appel d'offres effectué au printemps 2022 avait permis de constituer une équipe de restauration, qui comprend un groupement de charpentiers composé de Le Bras Frères (Meurthe-et-Moselle), mandataire Asselin (Deux-Sèvres), Cruard Charpente (Mayenne) et MdB Métiers du Boise (Calvados), sur la base des études réalisées par les architectes en chef des monuments historiques et les maîtres d'œuvre.

Restitution à l'identique

Une longue période d'études d'exécution a été menée par les entreprises pour définir les gabarits précis des décors à restituer. Les travaux de sculpture des bois sont en cours depuis le printemps 2023 et s'inscrivent dans le projet de restitution à l'identique des charpentes de la cathédrale.

La réalisation de décors en bois de chêne nécessitent la mobilisation de nombreux savoir-faire, comme ceux des acteurs de la filière forêt-bois - des forestiers aux scieurs -, pour la sélection et la récolte des bois, des ingénieurs en structure pour les calculs, des dessinateurs et projeteurs pour les modélisations numériques, plans de taille et d'assemblage, des conducteurs de travaux pour les études méthodologiques et logistiques, enfin des charpentiers pour la taille et le pré-assemblage des bois en ateliers, puis leur assemblage sur le site.

Le 15 avril dernier, les charpentiers avaient posé le socle de la nouvelle flèche de la cathédrale, 4 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame.