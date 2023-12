Procès de Monique Olivier : les confessions glaçantes d’une ancienne codétenue sur la disparition d’Estelle Mouzin

Alors que le procès de Monique Olivier se poursuit ce vendredi, le témoignage d’une ancienne détenue de l’ex-compagne de Michel Fourniret donne des détails glaçants de l'enlèvement et de la séquestration d’Estelle Mouzin.

Un témoignage qui fait froid dans le dos. Alors que le procès de Monique Olivier, l’ancienne compagne de Michel Fourniret, se poursuit devant la cour d’assises de Nanterre ce vendredi, les témoignages à charge s’enchaînent contre l’accusée. La femme de 75 ans est jugée pour complicité d’enlevement et de séquestration suivis de mort au préjudice d’Estelle Mouzin, enfant de neuf ans disparue à Guermantes (Seine-et-Marne) le 9 janvier 2003. Et jeudi, c’était au tour des anciennes codétenues de venir témoigner à la barre.

Un récit glaçant

Parmi ces récits, un a particulièrement été poignant. Celui de Léa, une ancienne détenue qui a partagé la même cellule que Monique Olivier pendant près d’un an et qui a même célébré Noël avec elle. Lors de l’audience, elle affirme avoir recueilli des confidences de Monique Olivier sur la façon dont Estelle a été enlevée et de la manière dont elle a été retenue par Michel Fourniret.

Selon elle, l’ancienne compagne du tueur lui a confié les détails du meurtre d’Estelle Mouzin, dont le corps n’a jamais été retrouvé. Et selon les propos de l'ancienne codétenue, recueillis par notre journaliste Noémie Schulz, Monique Olivier aurait mis le pyjama de son fils Sélim à Estelle Mouzin. Elle explique aussi que l'ex-compagne de Michel Fourniret sait parfaitement où le corps de la jeune fille a été enterré. En revanche, elle précise que l’accusée ne le dévoilera jamais.

A en croire le témoignage de Léa, le corps d’Estelle Mouzin se trouverait dans une forêt. L'ancienne codétenue raconte même qu'une petite croix aurait été déposée sur la tombe de la jeune fille. De son côté, depuis le box, Monique Olivier a souvent fait non de la tête. L’accusée explique ne pas se souvenir de l’endroit où a été enlevée Estelle. Par ailleurs, elle affirme que la petite fille a gardé ses vêtements et réfute donc avoir fourni le pyjama de son fils.

Un enlèvement raté

Mais ce n'est pas le seul témoignage glaçant de l'audience de jeudi. Une amie d'Estelle Mouzin est venue raconter, au procès de Monique Olivier à Nanterre, la tentative d'enlèvement dont elle a été victime de la part de Michel Fourniret quelques semaines avant la disparition de la fillette. «Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute : c'est bien Michel Fourniret qui m'a abordée le 19 décembre 2002», a affirmé la jeune femme de 32 ans, voisine d'Estelle.

A l'époque, en décembre 2002, Megan avait 11 ans et elle habitait la même rue que la jeune Estelle. Un soir d'hiver, elle décrit être rentrée de l'école avec un gros cartable qui ne passait pas les portes. Alors qu'elle était presque arrivée chez elle, une camionnette blanche s'était arrêtée à son niveau et «un monsieur lui avait fait remarquer que "ça a l'air bien lourd" avant de lui proposer de la ramener» chez elle. Une proposition qu'elle avait refusé, malgré l'insistance de l'homme qui a fini par partir. Cette femme avait mis des semaines à parler de cet événement à ses parents et a appris seulement des années plus tard que l'homme en question était Michel Fourniret.

Aujourd'hui, elle vit avec la culpabilité : «Si j'étais monté, c'est moi, peut-être, qui serait morte et Estelle serait toujours en vie».