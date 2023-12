Professeure d'anglais rouée de coups à Reims : le lycéen placé en centre éducatif fermé

L'adolescent de 16 ans qui a roué de coups sa professeure d'anglais en plein cours, le 7 décembre dernier, dans le lycée Gustave Eiffel, à Reims, a été placé en centre éducatif fermé, ainsi que sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, a-t-on appris ce lundi.

Immédiatemment placé en garde à vue après les faits, l'adolescent de 16 ans qui a violemment agressé sa professeure d'anglais, le jeudi 7 décembre à Reims, a été déféré devant un juge pour enfants ce samedi à 14h pour violences sur personnes chargées d’une mission de service public, selon une source judiciaire à CNEWS.

Alors que la circonstance aggravante de la commission des faits dans un établissement scolaire a été retenue, et ne pouvant pas faire l'objet d'un mandat de dépôt, l'accusé a été placé en centre éducatif fermé, ainsi que sous contrôle judiciaire, et devra se soumettre à une obligation de soins, y compris psychiatriques. Par ailleurs, l'adolescent a désormais l'interdiction de paraître dans l’établissement scolaire et tout contact avec les victimes lui a également été formellement proscrit.

Une agression très violente

Jeudi 7 décembre aux alentours de 14h, l'adolescent de 16 ans s’en était violemment pris à sa professeure d’anglais, en plein cours, parce qu’il n’avait pas eu le temps de prendre note du cours inscrit sur le tableau. Selon une source judiciaire à CNEWS, l’adolescent aurait roué de coups sa professeure, avant d’être interrompu et maîtrisé par le CPE du lycée, d’autres enseignants ainsi qu’un élève de la classe.

Selon nos informations, l’enseignante aurait expliqué aux policiers qu’elle aurait eu une violente altercation avec un lycéen en plein cours. Alors que ce dernier se plaignait de ne pas avoir eu le temps de noter le cours inscrit au tableau, la professeure lui aurait demandé de s’adresser à ses camarades pour qu’il puisse recopier les éléments manquants. Exaspéré par la remarque, l’adolescent serait d’abord sorti de la classe, avant d’y entrer à nouveau et de se jeter sur l’enseignante en la rouant de coups de pieds et de coups de poings.

L’enseignante aurait alors tenté de prendre la fuite dans la cour, mais elle aurait été rattrapée par l’adolescent qui l’aurait à nouveau frappée. Face à la violence des faits, ce sont plusieurs professeurs, aidés du CPE du lycée ainsi que d’un élève qui ont dû intervenir pour immobiliser l’agresseur en attendant l’arrivée de la police. Une fois les policiers sur place, l’adolescent aurait tenté de se rebeller afin d’échapper à son interpellation, en vain.

SIX jours d'ITT pour l'enseignante

Très choquée par la violence de son agression, la professeure d’anglais a été examinée par un médecin et s’est vu prescrire six jours d’incapacité totale de travail. Ses jours ne sont pas en danger. Un autre enseignant s’est quant à lui vu prescrire deux jours d’ITT, tandis que deux autres professeurs seraient en attente de certificat médical. Le CPE du lycée n’a pour sa part eu aucun jour d’ITT.

L’adolescent, qui est inconnu des services de police et de justice, avait reconnu les faits, ce qui a conduit à son défèrement. Le mineur sera de nouveau présenté devant un juge pour enfants au mois de janvier.