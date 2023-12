Vents violents, pluie, neige et verglas... Voici les 24 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

24 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour la journée de ce vendredi, qui s’annonce tumultueuse aux quatre coins de la France.

Des conditions climatiques qui ne seront pas évidentes dans certains coins de l’Hexagone. Ce vendredi 8 décembre, Météo-France a placé 24 départements en vigilance jaune pour des phénomènes variés, allant de la pluie-inondation aux vagues-submersion, en passant par les crues et la neige.

Le Var a été placé en vigilance jaune pour vents violents ce vendredi, mais également pour pluie-inondation sur l’ensemble de la journée. Les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Pyrénées-Atlantiques ont également été placées en vigilance jaune pour le phénomène de pluie-inondation, alors que des précipitations sont attendues sur la moitié sud du pays.

Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes seront aussi exposées à un risque d’orage durant la matinée.

©Météo-France

L’institut météorologique a également émis une vigilance jaune ce vendredi pour neige et verglas, qui concerne trois départements : le Bas-Rhin, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Enfin, la vigilance jaune aux avalanches s’applique à dix départements à travers l’Hexagone ce vendredi : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège, situées à proximité des Pyrénées, mais aussi les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Selon Météo-France, les températures minimales du jour seront proches de zéro ou légèrement négatives sur le Grand-Est, comprises entre 3 et 7 °C dans l'intérieur du pays, entre 8 et 10 °C en bords de mer. Les maximales seront, quant à elles, comprises entre 6 et 11 °C sur la moitié nord du pays, entre 10 à 13 °C plus au sud.