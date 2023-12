Voici les 5 villes les plus malpolies de France en 2023, selon une étude

Une étude réalisée par Preply classe les villes françaises où les impolitesses sont les plus constatées. Et, à la surprise générale, la capitale française ne figure même pas sur le podium.

Les Français sont-ils réellement impolis ? Vu de l’étranger, la France est souvent pointée du doigt pour son manque de politesse. Mais ce stéréotype ne vient pas seulement de nos pays voisins. Les Français eux-mêmes le confirment. Selon une enquête réalisée par Preply, une plate-forme dédiée à l’apprentissage des langues et des cultures, ils sont plus de deux tiers (68%) à reconnaître le stéréotype selon lequel les Français sont malpolis.

A travers son enquête, Preply a cherché à connaître les villes de l’Hexagone où les habitants sont les plus grossiers. Pour ce faire, la plate-forme a interrogé plus de 1.500 résidents des 15 plus grosses villes de France. Les personnes questionnées ont dû indiquer la fréquence à laquelle ils ont été témoins de 27 comportements irrespectueux communs dans leur ville. Par la suite, les données ont été analysées afin de classer les communes les plus impolies sur une échelle de 1 à 10. Plus la note de la ville se rapproche de 10 et plus elle présente d'impolitesses.

Concrètement, des comportements impolis ressortent du lot en France. Ce qui revient en premier reste le fait d’être absorbé par son téléphone en public. Mais les Français savent aussi se montrer impolis lorsqu’ils ne ramassent pas les excréments de chiens ou lorsqu’ils sont bruyants dans les espaces publics. En revanche, pour les Français, les étrangers croient à ce stéréotype car il y a trop de jurons et de différences culturelles qui entraînent une incompréhension.

Lille : 8,25

Lille est la seule ville du Nord à figurer dans ce classement. Avec une note de 8,25, elle est la cinquième commune la plus impolie de France selon l’enquête réalisée par Preply. En plus de ses incivilités, Lille est aussi reconnue comme étant l’une des villes les moins généreuses du territoire. Selon l’étude, près d’un Lillois sur deux ne laisse habituellement aucun pourboire (48,5%).

Paris : 9,00

Contre toute attente, la capitale française n’arrive pas en tête de ce classement. «Bien qu’un petit nombre de personnes sondées attribuent leur réputation d’impolitesse aux Parisiens, Paris n’arrive qu’en quatrième position», souligne l’étude. Il n’est pas rare d’entendre que les habitants de Paris sont détestables, stressés et pressés. Pourtant, ils ne figurent même pas sur le podium. Le stéréotype des Français est-il associé à la mauvaise région ?

Nice : 9,08

La médaille de bronze attribuée à Nice. Malgré son climat méditerranéen et son cadre de vie agréable, les Niçois ne semblent pas être très courtois à en croire l’étude. Pourtant, Nice est la ville où les habitants laissent le plus de pourboire dans un restaurant. Si, en moyenne, les Français donne un pourboire de 4,74% pour un repas ou un restaurant, à Nice, ce pourcentage s’élève à 5,82%.

Marseille : 9,26

La cité phocéenne, victime de sa réputation ? Comme pour Nice, le cadre méditerranéen ne joue pas sur l’humeur des Marseillais, au contraire. Considérée comme étant la deuxième ville la plus impolie de France, le classement reflète bien le climat actuel qui règne à Marseille. Déjà identifiée comme l’une des villes les plus criminelles de France, gangrénée notamment par le trafic de drogue, cette étude ne joue pas en faveur de la cité phocéenne.

Lyon : 9,41

Les Lyonnais, champions de l’impolitesse. Comme les deux villes précédentes, la capitale des Gaules se trouve dans le sud-est de la France. Une région qui semble souffrir d’une réputation peu flatteuse. En ce qui concerne Lyon, en plus des incivilités citées au début de l’article, une attitude a particulièrement été soulignée : ne pas dire «merci» au conducteur à la sortie des transports en commun. Pour s’améliorer, les Lyonnais devront prendre exemple sur Toulouse, considérée comme «une ville plus polie» avec une note de 7,15.