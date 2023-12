Vilebrequin : les réactions des fans après l’annonce de la fin du duo

Après six années de vidéos humoristiques sur le thème de l’automobile, Pierre Chabrier et Sylvain Lévy ont annoncé la fin de leur chaîne Youtube, baptisée Vilebrequin. Au grand dam de leur 2,49 millions d’abonnés et fans.

Fin de la course pour Vilebrequin. Pierre Chabrier et Sylvain Levy, les animateurs de la célèbre chaîne Youtube aux 2,49 millions d’abonnés, ont annoncé ce vendredi l’arrêt de Vilebrequin. Ils se sont adressés à leurs abonnés via une dernière vidéo, sobrement intitulée «C’est fini».

Près de six ans après l’ouverture de la chaîne Vilebrequin, cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans le milieu du Youtube français. Bon nombre de fans et abonnés des deux amis ont réagi sur X (anicennement Twitter), puis en commentaires sous la vidéo.

Seulement 24 heures après sa sortie, la vidéo comptabilise 2,5 millions de vues et près de 30.000 commentaires. Parmi ces derniers, des messages de remerciements de fans et fidèles abonnés.

Les commentaires unanimes sous la vidéo d'adieu de Vilebrequin.

Pierre et Sylvain ont été clairs : ils ne se séparent pas à cause d’une mésentente, mais bien pour continuer leurs projets personnels, et surtout pour ne pas surfer éternellement sur un phénomène qui risquerait de s’essouffler.

«On préfère que ça s’arrête un peu comme une bonne série, pour ne pas qu'il y ait un mauvais goût dans la bouche de tout le monde, que vous ayez un bon souvenir de nous» a précisé Pierre, au côté de Sylvain.

Les abonnés pourront continuer à suivre Pierre et Sylvain dans leurs projets respectifs.