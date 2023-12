Déclaration universelle des droits de l'Homme : tout savoir sur René Cassin, l'un des inspirateurs du texte qui fête ses 75 ans

Il a reçu le Prix Nobel de la paix pour son ardente action en faveur de la démocratie et des droits fondamentaux. René Cassin reste dans les mémoires pour être celui qui a défendu l'universalisme de la Déclaration des droits de l'Homme de 1948.

Il y a 75 ans, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH). Parmi les principaux auteurs, on retrouve René Cassin (1887-1973).

Membre de l’Institut, ancien vice-président et président honoraire du Conseil d’État, membre du Conseil constitutionnel, on lui doit la fondation de l’ENA qu’il a présidé pendant seize ans, mais aussi la cofondation de l’Unesco, la création de la commission des droits de l’Homme de l’ONU et l'initiative de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

Devenu aussi le premier président de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), en 1965, ce juriste de formation est récompensé pour son œuvre colossale en faveur des droits de l'homme.

Un combattant de la paix

Né le 5 octobre 1887 à Bayonne, René Cassin a fait des études de droit et d’histoire à Aix-en-Provence.

Combattant de la guerre de 1914, il est grièvement blessé sur la Marne dès le début de la Première Guerre mondiale. Mutilé de guerre, il participe en tant que juriste à l’élaboration de la célèbre loi du 31 mars 1919 sur les pensions d’invalidité.

Ce «droit à réparation» fait prévaloir une conception neuve de la guerre, dans laquelle l’État a des devoirs envers les citoyens requis de défendre la patrie. «Les mutilés, déclare-t-il alors, sont les premiers créanciers de la nation».

Il est ensuite délégué de la France à la Société des Nations (l'ancêtre de l'ONU) jusqu'en 1938, et sera l'un des premiers à alerter l'opinion sur la montée du fascisme et les conséquences dramatiques qui allaient en résulter. Il rejoint la Résistance à Londres dès 1940.

Prix Nobel de la Paix

L’attribution, en 1968, du prix Nobel de la Paix valorise son œuvre. «En décernant le prix Nobel de la paix pour 1968 à M. René Cassin, dont le nom est inséparable de la cause des droits de l'homme et de l'œuvre de collaboration internationale auxquelles il a consacré sa vie, et qu'il a magnifiquement servies avec les qualités exceptionnelles de son esprit et de son cœur, le Storting de Norvège a mis en lumière de manière éclatante le lien fondamental qui unit la paix et la justice», a souligné René Maheu, directeur général de l'Unesco au journal Le Monde.

Avec cette récompense, il a choisi de créer la fondation René Cassin, antérieurement l'Institut international des droits de l'homme.

À l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, le 5 octobre 1987, René Cassin rejoint au Panthéon, comme il en avait émis le souhait, les illustres défenseurs de la liberté, de la paix et de la justice.