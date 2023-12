Le train de nuit Aurillac-Paris est de retour ce dimanche

Une nouvelle branche de train de nuit, reliant Paris à Aurillac, va être mise en service ce dimanche 10 décembre.

Le train de nuit reliant Paris à Aurillac, dans le Cantal, va reprendre du service dès ce dimanche 10 décembre. Son retour, après plus de vingt ans d’abandon, avait été annoncé en 2021 par le Premier ministre de l’époque, Jean Castex. L’inauguration de cette nouvelle branche avait ensuite été confirmée par la SNCF au printemps dernier.

Aurillac va donc bénéficier d'un aller-retour quotidien pendant les périodes de vacances de la zone C, et d'un aller-retour les vendredis et les dimanches, le soir, dans les deux sens, en dehors des périodes de vacances.

D'autres lignes attendues

Il desservira les gares de Saint-Denis-Près-Martel, Bretenoux-Biars, Laroquebrou et Aurillac. Cette nouvelle liaison sera couplée avec le train de nuit vers Rodez.

Devenus désuets depuis la fin des années 1970, les trains de nuit, qui avaient peu à peu disparu, ont été remis au goût du jour ces dernières années, notamment grâce à des investissements du gouvernement depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir. Ainsi, une ligne Paris-Nice a été inaugurée en mai 2021, ainsi que la liaison Paris-Tarbes-Lourdes la même année.

Le gouvernement avait notamment indiqué que près de 10 lignes de trains de nuit pourraient voir le jour d'ici 2030, à la fois pour répondre à des besoins de déplacement, mais aussi dans une démarche de promotion des modes de transports moins polluants.