«Arnaques» de Noël : pain d'épices, noix de Saint-Jacques... Ces 6 produits ne sont pas ce qu'ils prétendent être

Les festins de fin d'année approchent et l’organisme Foodwatch a alerté sur un certain nombre de produits de Noël trompeurs. Il a ouvert aujourd’hui les votes pour élire parmi eux la pire «arnaque».

Pain d’épices sans miel, noix de Saint-Jacques sans Saint-Jacques… Quels sont ces produits qui portent des étiquettes mensongères ? L’organisation Foodwatch a mis la lumière sur ces produits qu’ils qualifient d’arnaques, dont les prix attirants induisent le client en erreur. Ce lundi 11 décembre, les votes sont ouverts. Quelle sera la #Casseroled’Or 2023 ?

En tout, ce sont 6 produits «arnaques» dénichés dans les supermarchés qui entrent en lice. L’association tranchera le 20 décembre pour élire le pire produit «spécial Noël» 2023.

#CasseroledOr 2023 : quel produit sera élu pire arnaque de Noël ?





Vous avez jusqu’au 20 décembre pour voter parmi 6 arnaques sur l'étiquette dénichées par @foodwatchfr dans les supermarchés. À vos votes ! https://t.co/SB5twIcXWH pic.twitter.com/TdXu7C1kwz — foodwatch France (@foodwatchfr) December 11, 2023

Noix de Saint-Jacques au colin

Parmi eux, on retrouve des produits à la noix de Saint-Jacques… sans Saint-Jacques. Si on regarde bien l’étiquette, la terrine aux noix de Saint-Jacques à la Bretonne de la marque Guyader est composée essentiellement de colin et les coquillages qui l’accompagnent n’ont rien de breton.

«Ce que vous pourriez prendre pour des Saint-Jacques sont en réalité des peignes ou des pétoncles» qui coûtent bien moins chers pour les industriels. À premier abord, on n’y voit que du feu, les ingrédients sont inscrits sous un nom scientifique. Impossible de démasquer l’arnaque à moins de s’y connaître.

Du vide au prix du saumon

Attention au saumon sous emballage. Le poids baisse, mais pas le prix ! C’est le cas de plusieurs produits victimes de «shrinkflation». Le saumon fumé de la marque Labeyrie, composé de 6 tranches, a perdu en un an 4% de son poids. Le prix, quant à lui, a augmenté de 19%.

Pour assaisonner votre saumon, attention à vos citrons. La marque Bjorg, qui présente du jus de citron dans une petite bouteille bio, «vous vend de l’eau au prix du citron», alerte Foodwatch.

Le même sort réservé aux chocolats. Les Petits Plaisirs de Ferrero Rocher sont de sortie pour les fêtes de fin d’année. Les paquets qui vendent du rêve sont en réalité composés de 50% d’air, selon l’association.

Du faux pain d’épice

L’ingrédient principal de cette spécialité de Noël : le miel. La recette traditionnelle en contient généralement plus de 50%. Pourtant chez Brossard, le pain d’épice spécial foie gras n’en contient pas une goutte. L’édition «Touche de miel», quant à elle, n’en contient que 8%, un chiffre bien inférieur au taux de sirop de glucose-fructose présent dans le produit.

L’association Foodwatch appelle à la vigilance, surtout qu’en ces fêtes de fin d’année les packagings attrayants sont mis en valeur et attirent. Parfois, derrière les étiquettes se cachent de grandes surprises.