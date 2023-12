Des dizaines de migrants mineurs dans une église à Lyon : une réunion d'urgence est attendue ce mardi

Depuis vendredi, des dizaines de jeunes migrants se sont installés dans l’église du Saint-Sacrement à Lyon. Face à cette situation critique, une réunion doit se tenir ce mardi pour «trouver une solution pérenne».

Plus d’une cinquantaine de mineurs ont trouvé refuge ce week-end dans l’église du Saint-Sacrement à Lyon. Le square Sainte-Marie Perrin, juste en face, est occupé par plusieurs dizaines de migrants, mineurs et non accompagnés. Face à cette situation d’urgence, des représentants de la Préfecture de la Métropole et de la ville de Lyon se réuniront mardi afin de trouver une «solution pérenne».

L'eglise du saint-sacrement, «Une crèche de Bethléem avant l'heure»

«Ce sont de jeunes hommes issus de l'Afrique subsaharienne, dont un certain nombre sont originaires de Guinée, du Cameroun, de Côte d'Ivoire», confie à CNEWS, Père Renaud de Kermadec, administrateur de la paroisse du Saint-Sacrement.

«Ils vivent dans un camp situé, à quelques mètres, dans des conditions indignes : logement sous la tente, matelas humides, présence de rats, sanitaires de fortune, un seul point d'eau froide pour 150 jeunes. L'approche de l'hiver a provoqué ce mouvement vers l'église», nous a-t-il décrit.

Le diocèse de Lyon demande à ce qu'une solution d'urgence soit mise en place rapidement. «Ce dimanche, la messe a pu se dérouler dans de bonnes conditions avec un grand respect de part et d’autre. Cependant, notre accueil ne peut être que temporaire et bref», a-t-il poursuivi. «L'église paroissiale n'a pas vocation à être une "hôtellerie". Elle est un lieu de refuge très provisoire et inconfortable, une forme de crèche de Bethléem avant l'heure».

Une solution d’urgence

Le diocèse de Lyon n’a pas souhaité faire appel aux forces de l’ordre pour expulser les migrants et a préféré attendre. Il se dit «prêt à héberger provisoirement une partie de ces jeunes migrants, mais ne peut absorber l’ensemble des demandes», dans un communiqué.

Pour rappel, la police ne peut procéder à aucune intervention tant que le diocèse ne fait pas, lui-même, la demande à la préfecture.