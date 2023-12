Météo : quelles sont les régions menacées par la rivière atmosphérique ?

Depuis ce dimanche 10 décembre, une rivière atmosphérique a fait son entrée dans l’Hexagone, promettant un temps perturbé au moins jusqu’à mercredi. Durant ces quatre jours, les régions du nord-ouest, du sud-ouest et du sud-est devraient faire face à des précipitations record.

Le temps agité est de retour cette semaine en France en raison d’une nouvelle perturbation ayant fait son apparition dans l’Hexagone ce dimanche après-midi. Durant au moins quatre jours, de forts cumuls de pluies sont attendus, accentués par le passage de ce que les météorologues appellent «une rivière atmosphérique».

Il s’agit d’un filament de nuages chargés en eau s’étendant des tropiques et jusqu’à nos latitudes. Par conséquent, Météo-France a placé 9 départements français du nord-ouest, du sud-ouest et du sud-est en vigilance orange pour «pluie-inondation» et «crues».

Car comme l’explique le service météorologique, «entre dimanche soir et lundi soir, en 24h, on attend des cumuls de l'ordre de 40 à 70 mm sur l'ouest du Massif Central et de 50 à 80 mm voire localement 70 à 100 mm sur la Savoie, la Haute-Savoie et l'est de l'Isère».

La chaîne montagneuse, un obstacle pour la rivière atmosphérique

D’après la trajectoire de la rivière atmosphérique, cette dernière doit traverser le pays du centre de la Nouvelle-Aquitaine et jusqu’au nord des Alpes en passant par le Massif central. Concrètement, la nouvelle dégradation doit toucher la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La rivière atmosphérique visible via les images satellites. ©Ventusky

Et c’est sur les Alpes que l’on attend le plus de précipitations ces prochains jours.

«Sur les Alpes, à ces forts cumuls équivalents à presque un mois de pluie, se rajouteront encore environ 30 mm liés à la fonte du manteau neigeux en dessous de 2.200 m. Ce nouvel épisode vient se rajouter aux pluies abondantes de ces dernières semaines qui ont déjà fortement détrempé les sols. Cela impose donc une vigilance particulière», a écrit Météo-France.

Ainsi, comme l’a expliqué CNEWS, lorsque les rivières atmosphériques rencontrent des obstacles tels que des montagnes, elles peuvent être forcées de monter en altitude, ce qui intensifie la condensation et les précipitations. De ce fait, cela peut entraîner des phénomènes météorologiques dangereux, tels que de fortes pluies, des tempêtes, ou encore des inondations.