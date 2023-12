Pluie-inondation et crues : voici les 7 départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a placé 7 département en vigilance orange ce lundi 11 décembre pour des risques de crues et d’inondations.

La prudence est de mise dans ces régions. Météo-France a placé 7 départements en vigilance orange «crues» et «pluie-inondation» ce lundi 11 décembre, en raison des fortes précipitations qui vont s'abattre tout au long de la journée.

Ainsi, la Gironde, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Corrèze, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés par cet état spécial.

«Depuis le début de l'épisode on a atteint 30 à 40 mm de précipitations par endroits, en particulier sur l'Isère», a alerté Météo-France qui précise que dans les Alpes, les pécipitations se transforment en chutes de neige au-dessus «de 2200 à 2400 mètres» d'altitude.

Côté températures, cette journée de lundi sera légèrement plus douce sur l'ensemble du territoire avec des minimales (8° C) prévues à Montélimar (Drôme) et des maximales ressenties à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) avec 16 degrés attendus ce matin. Dans l'après-midi, le ciel sera toujours couvert sur une grande partie du territoire y compris pour Montpellier (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales), qui accueilleront les températures les plus douces avec respectivement 20° C et 21° C.