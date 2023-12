«L'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage» : Rachida Dati critique Anne Hidalgo en citant «La Haine»

La maire du 7e arrondissement et présidente du groupe Changer Paris, Rachida Dati, a ironisé, ce mardi 12 décembre, sur le budget proposé par Anne Hidalgo en ouverture du Conseil de Paris.

Une phrase devenue mythique, reprise dans un autre cadre. Rachida Dati a vivement critiqué la maire de Paris Anne Hidalgo ce mardi 12 décembre alors que s'est ouvert le débat sur le budget de Paris pour 2024, lors du Conseil de Paris jusqu'à vendredi.

«C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de cinquante étages. Au fur et à mesure de sa chute, l'homme se répète sans cesse pour se rassurer : jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais, comme chacun sait, l'important ce n'est pas la chute. C'est l'atterrissage», a cité la maire du 7e arrondissement et présidente du groupe Changer Paris, reprenant la célèbre tirade du film La Haine (1995).

Rachida Dati a en effet reproché à Anne Hidalgo un manque de clarté et de «sincérité» dans les orientations budgétaires liés à la Ville de Paris. «Vous avez pris l’habitude de nous faire voter des documents budgétaires dans lesquels l’imprécision et l’insincérité en sont les éléments essentiels !», a-t-elle lancé face à l'édile de la capitale, ajoutant sur le budget pour l'année 2024, que «les dépenses augmentent plus vite que les recettes».

Finalement, la maire du 7e arrondissement a exhorté Anne Hidalgo de mettre un terme à la «spirale de la dette», projetant un chiffre passant de «312 millions d'euros de dettes annuelles à un demi-milliard» pour les dépenses de la Ville, que «les Parisiens» devront régler.