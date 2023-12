Météo : nuages prédominants, fortes rafales, pluie… Des fêtes de fin d’année menacées par un temps agité ?

En cette fin d’année 2023, la France a connu plusieurs perturbations ayant touché la moitié nord et le sud-est du pays. Et pour le 25 décembre prochain, une nouvelle dépression devrait se positionner dans la Mer du Nord apportant de la pluie et de fortes rafales.

Un temps grisâtre. Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, les perturbations se sont succédées sur l’Hexagone durant ces dernières semaines de 2023. En résumé, depuis novembre, la France a eu droit à quatre tempêtes successives ayant balayé les régions de la moitié nord ainsi que celles du sud-ouest.

De Ciaran jusqu’à Elisa en passant par Domingo ou encore Frederico, le temps agité a été au rendez-vous apportant des pluies, de fortes rafales dépassant les 100 km/h et de la neige dans certains endroits. Et pour la fin de l’année, la météo ne se montre pas clémente. Car, au moment où une rivière atmosphérique traverse le pays depuis dimanche, la deuxième quinzaine de décembre promet de suivre le même destin que la première.

Bien que les prévisions ne soient que probabilistes à l’heure actuelle et qu’il soit impossible de prévoir à l’avance le temps qu’il fera durant Noël, le scénario d’une fin d'année «perturbée» se dégage le plus. Pour cause, une dépression devrait faire son apparition dans la Mer du Nord, du côté du Danemark et au-dessus des Pays-Bas, dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Sur ces images satellites, on peut voir la dépression se positionner dans la Mer du Nord durant la journée du 25 décembre. ©Ventusky

Le risque ? Elle devrait apporter des pluies et provoquer de fortes rafales. Pour tout comprendre, il faudra d’abord se concentrer sur les prévisions probabilistes de Météo-France pour la journée du 25 décembre. Le service national de météorologie prévoit en effet une matinée pluvieuse dans la moitié nord tandis que le sud du pays devrait profiter d’un grand soleil et de températures printanières.

Les précipitations devraient concerner notamment la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Dans l’ouest du pays, c’est plutôt un ciel couvert qui devrait être au rendez-vous.

Des rafales à plus de 70 km/h

Cette différence entre le temps «nordiste» et le temps «sudiste» est due au passage de la nouvelle dépression. Concrètement, en se déplaçant vers l’ouest et en prenant la direction de l’Allemagne et de la Pologne, cette perturbation devrait engendrer de fortes rafales dépassant parfois les 70 km/h localement dans certains endroits de la moitié nord de l’Hexagone.

Parmi les villes qui devraient être touchées par cette dépression le 25 décembre au matin on note : Le Havre, Rouen, Calais, Lille, Paris, Charleville-Mézières, Troyes, Auxerre, Metz et Strasbourg. À Nancy, des rafales à 75 km/h sont attendues. Même chose pour Chaumont où le vent devrait atteindre 73 km/h.

En début d’après-midi, au cours du déplacement de la dépression, les rafales devraient s’accentuer sur les côtes manchoises. On devrait alors enregistrer des rafales à 67 km/h au Havre, 72 km/h à Fécamp, 74 km/h à Dieppe et jusqu’à 80 km/h à Calais. Dans le même temps, le vent devrait souffler à moins de 70 km/h sur le Grand Est, notamment à Colmar, à Mulhouse, à Metz ou encore à Strasbourg.

En début de soirée, la situation devrait se calmer dans la moitié nord de la France sauf à Calais, à Amiens, à Lille, à Beauvais, à Charleville-Mézières ou encore à Saint-Quentin où l’accalmie est attendue pour la fin de soirée.