Pluie-inondation et crues : voici les 10 départements placés en vigilance orange ce mardi

Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange ce mardi 12 décembre pour des risques de crues et d’inondations.

La prudence est de mise dans ces régions. Ce mardi, dix départements étaient placées en en vigilance orange «crues» et «pluie-inondation».

Ainsi, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Corrèze, le Lot et l'Isère sont concernés par l'alerte concernant les crues, tandis que la Savoie et la Haute-Savoie le sont pour crues et pluie-inondation.

«Les précipitations se poursuivent toute la journée, avec des intensités faibles à modérées. Un passage un peu plus actif est attendu en fin d'après-midi et soirée», prévient Météo-France.

«D'ici ce soir, on attend encore 20 à 40 mm en moyenne sur les massifs des Savoies. Localement, on pourra atteindre 50 à 60mm sur le massif du mont blanc».

Côté températures, cette journée de mardi, les minimales seront de 6° C prévues à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et 7° C à Gap (Hautes-Alpes). Dans l'après-midi, des orages sont prévues en région Nouvelle-Aquitaine et les maximales seront de 18° C et 19° C à Montpellier et Perpignan.