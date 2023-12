Projet de loi immigration rejeté : «c'est l'échec du "en même temps"», selon Eric Ciotti

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1, le président des Républicains Eric Ciotti a réagi au rejet du projet de loi immigration lundi, y voyant «l'échec du "en même temps"».

Le chef de file LR pointe du doigt un désaveu de la politique macroniste. Le président des Républicains Éric Ciotti a souligné ce mardi sur CNEWS l’échec de la politique menée par Emmanuel Macron depuis sa prise de pouvoir, incarnée notamment par le «en même temps».

«C’est une situation qui traduit l’échec du “en même temps“. Depuis 2017, notre pays est gouverné sous une forme de yo-yo permanent où on ne sait pas où le président de la République veut aller. Un coup une barre à gauche, un coup une barre à droite. Au final, l’immobilisme et l’impuissance», a analysé le député des Alpes-Maritimes.

Il a notamment critiqué l’écart entre la forme du texte, défendue avec vigueur comme étant inflexible par le ministre de l’Intérieur, et le fond du projet de loi qui se voulait selon Éric Ciotti beaucoup plus ouvert à l’immigration.

«Ce texte était la traduction de ce “en même temps“. Il lançait un message de pseudo fermeté que souligne avec une communication arrogante et débordante le ministre de l’Intérieur. En fait, c’était un texte qui allait vers plus de régularisations pour l’immigration clandestine, ce qui était insupportable et ce contre quoi nous nous sommes toujours opposés», a assuré le chef de file LR.

Éric Ciotti a critiqué plus largement la politique sécuritaire menée par l’exécutif ces dernières années, estimant que cette dernière n’était pas assez audacieuse pour obtenir des résultats.

«Nous le voyons sur l’immigration, mais nous le voyons aussi sur la violence et la délinquance, il y a une impuissance immobile car on ne fait pas les choix courageux. Ce texte manquait de courage et nous avons voulu redonner de la force à une politique migratoire indispensable», a conclu le président du parti Les Républicains.