SNCF : les images d’un passager avec son scooter dans le train deviennent virales

Un passager sur son scooter a suscité l’indignation et l’interrogation des autres passagers du train Metz-Luxembourg, qui circulait vers 7h du matin lundi 11 décembre. Sur les réseaux sociaux, les photos sont devenues virales.

Une scène invraisemblable. En montant dans un train parti à 7h02 de Hagondange (Moselle) lundi 11 décembre, certains passagers ont eu la grande surprise de croiser un homme sur son scooter, au milieu d’une allée.

L’image était bien trop déroutante pour ne pas être immortalisée par l’une des voyageuses, qui l’a ensuite publié sur X : «Dans la catégorie "objets saugrenus vus dans mon TER", je demande le scooter», a-t-elle ironisé sur le réseau social.

Dans la catégorie "objets saugrenus vus dans mon TER", je demande le scooter @avtermel @TER_Metz_Lux pic.twitter.com/fK0zV3fZrH — Aurélie (@Tilt_Des_Bois) December 11, 2023

Déroutés et indignés par cette présence insolite en pleine heure de pointe, les voyageurs ont alors réagi, en vain : «Des personnes l’ont interpellé en lui disant qu’il n’avait rien à faire là et qu’il gênait. Il a été vulgaire et les a envoyés sur les roses», a raconté l’autrice du tweet au journal Lorraine Actu. Le jeune homme au scooter a fini par descendre à Uckange.

Une pratique interdite

Sans surprise, la SNCF a indiqué au journal lorrain que voyager avec un scooter à bord est interdit «pour des raisons évidentes de sécurité» : «Les seules fois où ce type de transport est possible, c’est avec le service auto-train», a précisé la société ferroviaire.

La SNCF déplore l’encombrement des allées et plates-formes dédiées aux voyageurs.

Sur son site, il est mentionné l’interdiction d’«obstruer les couloirs et les portes d’accès des trains avec bagages et effets personnels», pour la bonne circulation des passagers mais aussi pour leur sécurité, notamment en cas d’incendie, d’évacuation, ou encore de prise en charge médicale à bord.

L’entrave à la circulation dans les couloirs et l’occupation à tort d’une place ou d’un espace bagages est passible de 150 euros d’amende par la SNCF.