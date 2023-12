Sondage : 80% des Français estiment qu’il ne faut pas accueillir plus de migrants en France

Alors que le projet de loi immigration, qui devait encadrer l’arrivée de nouveaux étrangers sur le territoire national, vient d’être rejeté par les députés, un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS met en avant le fait que 80% des Français estiment qu’il ne faut pas accueillir plus de migrants en France.

Un refus franc et massif. Selon un sondage mené par l’Institut CSA pour CNEWS et publié ce mardi, les Français sont très majoritairement opposés (80%) à l’arrivée de nouveaux migrants sur le territoire national. Ainsi, à la question, «faut-il accueillir plus de migrants en France», seuls 19% ont répondu positivement (1% ne se sont pas prononcés).

Le projet de loi immigration porté par le gouvernement et qui a fait l’objet d’une motion de rejet préalable ce lundi devait permettre l’encadrement de ces nouveaux flux sur le territoire français.

Dans le détail de ce sondage, les jeunes sont plus enclins (31%) à l’accueil de nouveaux migrants en France mais sont tout de même majoritairement opposés à cette idée (68%). Les 50-64 ans sont de leur côté 88% à estimer qu’il ne faut pas accueillir plus de migrants en France, soit 5 points de plus que les 65 ans et plus (83%).







Les CSP- et les inactifs sont sur la même longueur d’onde puisqu’ils s’opposent tous deux à 82% à l’accueil de plus de migrants en France. C’est légèrement plus que pour les CSP+ (76%).

La gauche divisée sur la question des migrants

Sur le volet politique, la question de l’accueil de plus de migrants en France divise la gauche et plus particulièrement les sondés proches de la NUPES. Si les insoumis de Jean-Luc Mélenchon (55%) et les Écologistes de Marine Tondelier (52%) sont majoritairement en faveur de l’accueil, les socialistes d’Olivier Faure se désolidarisent et ne sont que 27% à ne pas s’opposer à l’accueil de nouveaux migrants sur le sol français.

Les sondés plus proches de la droite de l’échiquier politique sont quant à eux extrêmement opposés (95%) à l’accueil de plus de migrants en France. Dans le détail des partis, les sympathisants de Marine Le Pen s’y opposent à 98% et jusqu’à 100% pour ceux du parti d’Éric Zemmour, Reconquête.

Ce sont les personnes les plus proches des partis centristes et particulièrement celui de la majorité présidentielle, Renaissance, qui s’approchent le plus de la moyenne nationale sur ce genre de question sociétale. Ainsi, ils sont 81% à estimer qu’il ne faut pas accueillir plus de migrants en France.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 11 au 12 décembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.