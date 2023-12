«Vous ne proposez que le chaos» : la grosse colère d’Elisabeth Borne contre Mathilde Panot après le rejet du projet de loi immigration

Ce mardi 12 décembre, Elisabeth Borne a répondu avec fermeté aux propos de Mathilde Panot, qui a pointé du doigt l’échec de la politique de la Première ministre à la suite du rejet du projet de loi immigration. «Vous ne proposez que le chaos», lui a lancé la chef du gouvernement.

Une ambiance électrique dans un Hémicycle extrêmement bruyant. Au lendemain de l'échec du projet de loi immigration, en raison de l’adoption de la motion de rejet préalable, le ton est monté entre Mathilde Panot et Elisabeth Borne.

La cheffe de file des députés LFI à l’Assemblée nationale a rapidement invectivé la Première ministre, en ouverture des questions au gouvernement. «Sentez-vous cette odeur de fin de règne ? Sans le 49.3, vous n’êtes rien», a-t-elle déclaré.

Face à ces propos, Elisabeth Borne a fermement répondu à Mathilde Panot et aux insoumis. «Vous êtes fâchés avec la démocratie, vous ne proposez que le chaos», a lancé la Première ministre, reprochant à LFI et la gauche en général, d’avoir voté une motion de rejet aux côtés du Rassemblement national et des Républicains.

Des mots pour le Parti socialiste

Elisabeth Borne a également pointé du doigt le Parti socialiste pour le vote de cette motion de rejet. «Vous étiez un parti de gouvernement, hier vous avez fait le choix de l’irresponsabilité», a-t-elle reproché à Boris Vallaud, président du groupe PS à l’Assemblée nationale.

«Pour un coup politique sans lendemain, vous avez mis de côté vos convictions», a répondu Elisabeth Borne à Boris Vallaud depuis l'Hémicycle pic.twitter.com/ntftlL0BrN — CNEWS (@CNEWS) December 12, 2023

Ce mardi, le gouvernement a annoncé l’organisation d’une commission mixte paritaire (CMP) réunissant députés et sénateurs pour trouver un compromis.

De son côté, la gauche maintient sa position et demande à l’exécutif de retirer son texte.