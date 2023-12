«Elle m’a dit qu’elle avait trop hâte de tuer la prof», témoigne une camarade de classe après l'attaque au couteau dans un collège à Rennes

Alors qu'une enquête criminelle a été ouverte après l'attaque au couteau par une élève sur sa professeure dans un collège à Rennes, une camarade de classe témoigne en exclusivité pour CNEWS. «Elle m’a dit qu’elle avait trop hâte de tuer la prof», a-t-elle confié.

Ce mercredi 13 décembre, une enseignante du collège des Hautes-Ourmes, à Rennes (Ille-et-Vilaine), a été menacée par une de ses élèves, âgée de 12 ans et armée d'un couteau, a-t-on appris de source judiciaire. Un acte prémédité, selon l'une de ses camarades de classe, qui explique que l’adolescente lui a dit qu’elle avait «trop hâte de tuer la prof».

«C’était en cours d’anglais, je suis arrivée en retard, et en même temps elle m’écrivait des petits mots pour me dire qu’elle 'avait trop hâte de tuer la prof'. Mais moi je n’avais pas compris, je ne faisais pas gaffe. Et puis je vois qu’elle sort son couteau, ça s’est passé vite et on a tous couru», a témoigné la jeune fille pour CNEWS.

Survenu peu avant 10h du matin, l'incident s'est déroulé en salle de classe. Sans prévenir, l'élève de 5e a brandi le couteau vers sa cible, qui s'est enfuie en courant, comme le reste des élèves. «Une surveillante est venue à notre rencontre, elle ne comprenait pas ce qui se passait. On lui a expliqué en deux mots qu’il y avait une élève avec un couteau, et elle a couru aussi», a également rapporté l’adolescente.

La jeune collégienne a finalement été maîtrisée par le personnel de l'établissement scolaire, avant d'être confiée à la police. Pour l'heure, les raisons de son geste sont inexpliquées. Face à cet incident gravissime, la direction de l'établissement a décidé d'interrompre les cours et de confiner les élèves en classe.