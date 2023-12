Météo : voici les 11 départements placés en vigilance orange crues et pluie-inondation ce mercredi

Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange ce mercredi 13 décembre, contre 10 la veille, pour des risques de crues et d’inondations.

La situation ne s'améliore pas. Ce mercredi 13 décembre, onze départements, contre dix la veille, sont placés en vigilance orange «crues» et «pluie-inondation».

Ainsi, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, l'Ain et l'Isère sont concernés par l'alerte concernant les crues, tandis que la Savoie et la Haute-Savoie le sont pour crues et pluie-inondation.

Selon Météo-France, les précipitations devraient se poursuivre tout au long de la journée dans ces départements avant de s'atténuer en fin d'après-midi. Des orages sont également prévus en Charente et en Charente-Maritime.

Côté températures, elles seront comprises entre 6 et 12 degrés le matin et atteindront 10 à 17°C en cours d'après-midi.