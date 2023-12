Projet de loi immigration rejeté : «Les députés n’ont pas voulu le débat», selon Christian Estrosi

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du mouvement Horizons, est revenu sur le rejet du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale.

«Tout ça c’est de la politicaillerie». Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi, Christian Estrosi est revenu sur la motion de rejet préalable qui a touché le projet de loi immigration en début de semaine.

Le maire de Nice a rappelé qu’il «a eu un débat au Sénat et un texte qui en est sorti» regrettant cependant, que «les députés n’(aient) pas eu cette maturité». «Ils n’ont pas voulu de discussion à l’Assemblée nationale. Ils n’ont pas voulu de débat, ils l’ont rejeté», a-t-il ajouté.

«Que les parlementaires refusent le débat alors qu’ils avaient la possibilité d’amender le texte et que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ouvrait les portes pour qu’il y ait des amendements de l’opposition qui puissent être entendus et qui renforcent le texte, c’est à mon sens une erreur majeure», a explicité Christian Estrosi.

Ancien membre des Républicains et opposant connu d'Éric Ciotti, le maire de Nice a fustigé la position des députés de droite qui ont permis l'adoption de cette motion de rejet préalable du projet de loi sur l'immigration.

«On voit une partie de la droite qui s’allie à l’extrême droite radicalisée pour voter une motion de rejet proposée par l’extrême gauche radicalisée», a déploré Christian Estrosi, qui a ajouté, «cette droite qui fait semblant d’aller manifester dans la rue pour défendre et lutter contre l’antisémitisme et dire à l’Assemblée nationale on va voter avec eux» (Ndlr. La France insoumise).