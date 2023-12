Sondage : 2 Français sur 3 favorables à un référendum sur l'immigration

Selon un sondage mené par l’Institut CSA pour CNEWS et publié ce mercredi 13 décembre, 66% des Français pensent qu'il faut un référendum sur l'immigration. Concrètement, cela représente exactement deux Français sur trois.

C'est le thème qui occupe l'actualité du moment. D'après un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, 66% des Français sont favorables à la mise en place d’un référendum sur l'immigration. Une proportion élevée qui trouve une résonnance particulière alors que le projet de loi porté par Gérald Darmanin a fait l’objet d’une motion de rejet préalable à l’Assemblée nationale lundi.

En comparaison d'une précédente étude CSA sur cette question menée au mois d’août dernier, la part des sondés souhaitant un tel référendum gagne un point, alors que la proportion de ceux qui sont opposés à cette idée en perd deux. Concernant le dernier sondage en date, il est toutefois à noter que 1% des personnes interrogées ne se sont pas prononcées.

CNEWS

Considérant le genre des sondés, on observe aussi certaines fluctuations entre l'enquête publiée ce mercredi et celle de cet été. Ainsi, alors qu'en août dernier 69% des femmes répondaient «oui» à la question «Faut-il un référendum sur l'immigration ?» (31% de «non»), la part des «oui» a perdu chez ces dernières deux points pour s'établir à 67% (33% de «non»). En revanche, si les hommes répondaient «oui» à 61% en août dernier, ils sont désormais 66% (+ 5 points) à s'exprimer positivement.

Au niveau de l'âge, les 50 ans et plus sont à présent 73% (+ 9 points) à souhaiter un référendum sur l'immigration contre 64% pour les moins de 35 ans (-2 points).

Au niveau du profil professionnel, les CSP- restent stables et sont toujours les plus en faveur de la mise en place d’un référendum sur l’immigration (70%) suivis de près par les CSP+ qui gagnent 9 points d’adhésion depuis le mois d’août (66%). Au contraire, les inactifs favorables à ce scrutin perdent du terrain. Ils ne sont plus que 64% à approuver l’idée (-3 points)

Retournement de situation chez la France insoumise

Les sondés proches de la gauche de l’échiquier politique sont dans l’ensemble majoritairement (52%) en faveur de la mise en place d’un tel référendum. C’est une évolution significative puisqu’en août, ils n’étaient que 44% à le souhaiter.

Surtout, ce sondage CSA pour CNEWS note un changement de tendance radical chez les sondés proches de la France insoumise. Ainsi, les insoumis, très largement défavorables au référendum sur l’immigration en août (68% de «non») sont à présent 71% à se montrer favorables à l’idée.

Au contraire, les sympathisants des autres alliés de la NUPES sont plus largement opposés à un référendum sur l'immigration. Ils sont 57% à le rejeter pour les proches du Parti socialiste et 66% pour ceux d’Europe Écologie-Les Verts.

A droite du spectre politique, les sympathisants des Républicains sont 81% à souhaiter ce référendum, un chiffre en augmentation de 4 points depuis le mois d’août.

A contrario, la proportion des «oui» dans les partis les partis les plus à droite, bien qu’extrêmement majoritaire, perd légèrement du terrain. Pour le Rassemblement national, les sondés sont 93% à le souhaiter (-3 points) et ceux proches du parti d’Éric Zemmour, Reconquête, le veulent à 92% (-3 points).

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 12 décembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.