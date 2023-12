Bouches-du-Rhône : la viande imposée dans les cantines de Marignane au nom de la laïcité

Le maire de Marignane (Bouches-du-Rhône) a récemment rappelé dans une note adressée aux agents de restauration que les cantines de sa ville avaient l’obligation de «servir de la viande» au nom du respect «du principe de laïcité».

La laïcité au coeur des débats. Une note interne de la mairie de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, fait polémique. Alors qu’un parent d’élève s’est étonné que son enfant n’ait pas été servi en viande à la cantine, la municipalité a rappelé en septembre aux agents de restauration que «dans un principe de laïcité», il est obligatoire de servir «toutes les composantes d’un menu», y compris «de la viande». Un rappel auquel se sont opposés plusieurs parents d’élèves ainsi que la CGT locale.

«C’est une cantinière qui ne servait pas de viande aux enfants de confession musulmane. Donc nous avons fait une note de service à toutes les cantinières en leur disant de faire comme d’habitude et de servir l’intégralité du menu aux enfants. Cela a été monté en épingle parce qu’une directrice a écrit en rouge que c’était une décision du maire. Or ce n’est pas une décision du maire, c’est simplement un rappel», a précisé le maire divers droite de Marignane, Eric Le Disses.

des parents d'élèves lancent une pétition

Dans un communiqué de presse, la CGT locale a appelé au «retrait de cette obligation» en dénonçant une mesure «discriminante». De leur côté des parents d’élèves ont lancé une pétition pour mettre fin à cette décision de la municipalité en expliquant que la laïcité n’est pas d’imposer «l’uniformité pour tous» mais au contraire le respect des «diversités» et le «refus des discriminations».

«Lorsque deux enfants se présentent devant la cantinière et qu’on met de la viande à un et pas à l’autre, cela s’appelle de la discrimination. La question que la CGT doit se poser, c’est comment on reconnaît un enfant musulman d’un enfant non musulman», a répondu le maire.