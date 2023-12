Hausse du passe Navigo : voici les nouveaux tarifs en fonction de votre profil pour 2024

À partir du 1er janvier 2024, le prix du passe Navigo «classique» évolue de 84,10 à 86,40 euros par mois. Mais de nouveaux tarifs sont aussi prévus pour janvier 2024 selon les profils.

Le passe Navigo permet de se déplacer en illimité sur le réseau de transports en commun (métro, RER, trains de banlieue, tramway et bus) en Île-de-France. Il est remboursé à 50% par l’employeur pour les zones nécessaires aux déplacements domicile-travail, et les abonnés Navigo (Annuel, Mois, imagine R, Senior, Liberté +) ont accès à des tarifs préférentiels ou des services exclusifs pour un certain nombre de sorties culturelles en Île-de-France. Voici l'évolution de tous les tarifs pour 2024.

Le passe navigo classique

Selon la périodicité, les prix fixés pour l’an prochain seront les suivants : 30,75 euros/semaine ou 86,40 euros/mois, avec le 12e mois offert si le forfait est «payé en une seule fois pour une année entière ou chaque mois par prélèvement automatique», précise Île-de-France-Mobilités.

Le forfait imagine R

Le forfait Imagine R, destiné aux scolaires, étudiants et apprentis d'Île-de-France qui ont moins de 26 ans, voit également son prix augmenter. En revanche, le forfait Junior, pour les moins de 11 ans, n’augmente pas et restera fixé à 16,40 euros par an.

Le Navigo Sénior

Pour les seniors (62 ans et plus, sans activité professionnelle ou inférieure à un mi-temps), le transport est à moitié prix. Pour un abonnement en 2024, il faudra compter 43,20 euros par mois, soit 420 euros de moins qu’un forfait Navigo Annuel toutes zones.

Les tarifs réduits

Les bénéficiaires de l’AME ont également droit à une réduction de 50% du tarif Navigo.

De même, les chômeurs allocataires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), et de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), ont droit, avec les membres de leur foyer, à une réduction de 75%.

Le passe Navigo Liberté

Il est également possible de payer ses trajets à l’unité avec un passe Navigo Liberté. Il suffit de valider son badge à chaque voyage, et le montant total est prélevé à la fin du mois selon le nombre de trajets effectués.

Le passe Navigo Jeune Week-end

Le forfait Navigo Jeune Week-end est réservé aux moins de 26 ans, utilisable uniquement le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Il permet de voyager de façon illimitée dans les zones choisies, sur tous les modes de transport d’Île-de-France, à l’exception d’Orlyval et des bus touristiques. La période de validité va du premier jour à minuit jusqu’au dernier jour à 23h59.

Les tickets dématérialisés

Avec la disparition progressive du ticket de métro en carton, de nouvelles solutions digitalisées sont disponibles avec Navigo Easy ou grâce à la validation par smartphone. Là-aussi, les prix évoluent.

Les tickets papiers