Projet de loi immigration : Elisabeth Borne reçoit ce jeudi les ténors des Républicains pour trouver des compromis

Elisabeth Borne reçoit ce jeudi à Matignon les cadres des Républicains afin de trouver un accord en vue de la prochaine commission mixte paritaire (CMP), qui démarrera lundi prochain et qui aura pour objectif de trouver un compromis sur le projet de loi immigration.

La Première ministre reprend le dossier en main. A la suite de l’adoption de la motion de rejet ce lundi à l’Assemblée nationale, rejetant le projet de loi immigration, le gouvernement a décidé de convoquer une commission mixte paritaire (CMP).

Alors que celle-ci, qui réunit sept députés et sept sénateurs, démarre ce lundi, Elisabeth Borne rencontre ce jeudi 14 décembre les ténors des Républicains afin d’anticiper les futurs travaux. Ainsi, la Première ministre s’entretiendra avec Éric Ciotti, président du parti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix, qui président respectivement les groupes LR au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Des liens rompus entre Gérald Darmanin et les LR

Selon plusieurs échos, les Républicains ne souhaitent plus communiquer avec Gérald Darmanin, en raison notamment, des propos tenus par le ministre de l’Intérieur le 7 décembre dernier lors de la niche parlementaire des LR, lorsque le groupe présidé par Olivier Marleix défendait son propre texte sur l’immigration.

De ce fait, Elisabeth Borne multiplie les rendez-vous avec les ténors de la droite pour tenter d’apaiser les tensions et de trouver des points de convergences sur le futur projet de loi immigration.

La Première ministre s’est également entretenue avec le président du groupe Union centriste au Sénat, Hervé Marseille. Sortant de Matignon, celui-ci a évoqué l'hypothèse d'un accord «sur une partie du texte» seulement. Citant comme thèmes pouvant être sortis du projet de loi «l'aide médicale d'Etat (AME), le code de la nationalité, les prestations sociales pour les étrangers» qui «pourraient donner lieu à des textes (...) parallèles».