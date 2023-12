Projet de loi immigration rejeté : «Certains ont voulu faire la peau de Gérald Darmanin», selon Robert Ménard

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1, le maire de Béziers, Robert Ménard, est revenu sur le rejet du projet de loi sur l'immigration.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a estimé lors de son passage dans la Matinale de CNEWS, que l’adoption de la motion de rejet préalable du projet de loi immigration prenait racine dans une volonté de certains députés de voir Gérald Darmanin quitter le ministère de l’Intérieur.

«Certains ont voulu faire la peau de Gérald Darmanin, c’est d’un minable», a souligné Robert Ménard. Et d'ajouter : «dans le gouvernement s’il fallait faire la peau de quelqu’un, ce n’est pas de lui que je le ferai. C’est sa majorité qui s’est plus mal comportée plus que lui.»

Le maire de Béziers a poursuivi en expliquant que deux camps s’étaient formés à l’Assemblée nationale, «d’un côté des députés de droite qui voulaient lui faire la peau et qui n’y sont pas arrivés et de l’autre une majorité arrogante».

Tant et si bien que toute négociation était vouée à l’échec aux yeux de Robert Ménard. « On ne peut pas négocier si on commence par dire à l’autre tous les torts qu’on lui fait et avec des noms d’oiseaux de temps en temps».

«Si tu vas discuter avec quelqu’un et que tu veux un accord, tu te dis j’y mets un peu les formes. Honnêtement Gérald Darmanin ne les a pas beaucoup mises», a-t-il conclu.