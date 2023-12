Immigration et délinquance : quelle est la part des étrangers dans les crimes et délits commis en France ?

Une enquête réalisée par le service Police-Justice de CNEWS, basée sur des données officielles du ministère de l'Intérieur, s'est intéressée à la part des crimes et délits commis en France par des étrangers.

Des chiffres proportionnels. Sur l'ensemble de la population française, 8% sont des personnes étrangères, selon les chiffres officiels du gouvernement. La grande majorité d’entre eux sont d’origine africaine.

Le service Police-Justice de CNEWS a mené l’enquête pour déterminer la proportion d'étrangers impliqués dans les affaires de crimes et délits commis en France en 2022.

infractions à la législation sur les stupéfiants

Concernant les stupéfiants, 13% des mis en cause pour «usage» sont des personnes étrangères ainsi que 19% des mis en cause pour «trafic».

Depuis 2016, la part des étrangers impliqués dans ces deux infractions augmente, d'autant plus pour les affaires de trafics.

Homicides

Au sujet des homicides en France, 18% des auteurs sont étrangers. Parmi eux, 11% sont Africains.

VOLS VIOLENTS SANS ARME

Dans les affaires de vols violents sans arme, 35% des mis en cause sont étrangers et 36% d'entre eux sont mineurs. Au total, 30% des mis en cause ont une nationalité d'un pays d'Afrique.

coups et blessures volontaires

En ce qui concerne les coups et blessures volontaires sur des personnes de 15 ans ou plus. Près de 83% des mis en cause sont de nationalité française. Parmi eux, 17% sont étrangers et majoritairement Africains.

Néanmoins, les chiffres révèlent que les personnes étrangères sont plus nombreuses proportionnellement.

Le ministère de l'intérieur a publié les chiffres officiels le 28 septembre 2023. La quasi-totalité des indicateurs de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 2022 étaient en hausse.