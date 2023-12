Météo : quel temps fera-t-il en France à Noël ?

Selon les experts, l’année 2023 est la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Une tendance qui va même se ressentir jusqu’aux fêtes de fin d’année. Selon les premières prévisions de Météo-France, le Noël en France devrait être doux et humide.

Un Noël 2023 doux et humide ? Selon Samantha Burgess, cheffe adjointe du service européen Copernicus, cette année sera «la plus chaude jamais enregistrée dans l’Histoire», après un mois de novembre «extraordinaire» qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records de températures. Mais, cette tendance sera-t-elle la même pour Noël ?

L’humidité de retour

Si la semaine du 18 décembre ressemblera plus à la magie de Noël, avec des températures en-dessous des normales de saison et de la neige qui tombera à moyenne altitude en montagne, les fêtes de fin d’année, elles, seront plus printanières. En revanche, cette tendance n’est pas décisive.

Selon les prévisions de Météo-France, recueillies par CNEWS, un champ de pression élevé (anticyclone) devrait être constaté sur le Sud-Ouest de l’Europe, ce qui laisse prévoir un temps plutôt pluvieux, mais pas agité. La Chaîne Météo alerte même sur d’éventuels «cours d’eau qui pourraient gonfler par endroit et entrer en crue, engendrant ainsi quelques débordements». Cependant, les chances de neige en plaine sont faibles, précise le service de météorologie.

Des températures au-dessus des normales

Concernant les températures, contrairement aux précipitations, une tendance se confirme : le froid est exclu à 90% pour Noël, assure Météo-France. Il fera certainement très doux, à la différence de la semaine qui précède les fêtes de fin d’année. Selon un article du Point, «les températures pourraient dépasser les normales de saison de 1 à 2 degrés».

Une tendance confirmée par le dernier bulletin de Météo-France. Ce dernier indique que la probabilité, pour la France métropolitaine, de voir des températures plus chaudes que les normales de saison s’élève à 50%. Ces prévisions semblent donc aller dans le sens des annonces de Copernicus, faites le 6 décembre dernier, qui voit l’année 2023 comme la plus chaude de l’Histoire au niveau du globe. Une question se pose donc : la magie de Noël va-t-elle se perdre avec le réchauffement climatique ?