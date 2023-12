Prime de Noël : qui peut bénéficier du bonus de 35% ?

En cette fin d'année, le gouvernement a prévu une majoration de 35% de la prime de Noël pour les familles monoparentales. Son versement n'est toutefois pas automatique.

Lancé le 13 décembre, le versement de la prime de Noël est attendu par de nombreux foyers français. Cette année, une majoration de 35% est prévue pour les familles monoparentales qui doivent néanmoins fournir quelques justificatifs pour espérer bénéficier de ce complément.

Les ménages monoparentaux allocataires et ceux touchant l'allocation de solidarité specifique (ASS), doivent fournir à Pôle emploi «une attestation de paiement de la CAF» pour les mois de novembre et décembre, précise actu.fr, qui a contacté le ministère des Solidarités et de la Famille.

Si la prime de Noël est versée par Pôle emploi, une «notification de versement» sera adressée à l'allocataire afin qu'il contacte son conseiller et récupère «une attestation sur l'honneur à remplir».

Une aide prévue dans le projet de loi de finances

Ce document devra être remis une fois complété, accompagné de l'attestation de la CAF pour les concernés et de la copie du livret de famille. Le versement de cette majoration de 35%, qui n'est pas automatique comme celui de la prime de Noël, n'aura lieu qu'après toutes ces étapes.

D'après le ministère, ce complément constitue en réalité l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les familles monoparentales qui a fait l'objet d'un amendement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances en novembre.

Déposé par les députés socialistes et apparentés, ce texte proposait d'aider les foyers monoparentaux vivant sous le seuil de pauvreté à Noël. Il prévoyait une «allocation d'au moins 70 euros par enfant», soit un montant bien supérieur à cette majoration de la prime de Noël de 35%.

Cette dernière permet en effet à un parent seul de percevoir 34,31 euros supplémentaires avec un seul enfant, 50,30 euros pour deux. Les familles comptant plus de quatre enfants bénéficieront de 80,32 euros de complément, ce qui revient à 21,34 euros de plus que les couples avec enfants.