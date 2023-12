Soupçons de discrimination : Christophe Galtier, ex-entraîneur de l'OGC Nice, se défend face aux accusations

Le procès de Christophe Galtier s'est ouvert ce vendredi 15 décembre, à Nice, au tribunal correctionnel. L'ancien entraîneur du club est jugé des chefs de harcèlement moral et de discrimination pour des faits supposés datant de son passage lors de la saison 2021-2022.

Faire face aux accusations. Jugé vendredi pour harcèlement et discrimination, essentiellement contre des joueurs musulmans, lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, a dénoncé vendredi un manque d'impartialité d'une enquête reposant sur des propos «faux ou déformés».

Visage fermé, hâlé et légèrement amaigri, l'entraîneur de 57 ans a fait le déplacement du Qatar, où il dirige désormais l'équipe d'Al-Duhail, pour se présenter devant le tribunal correctionnel de Nice. Mais aucun des autres acteurs du dossier n'était présent.

Toute la journée, l'ancien coach du Paris SG, passé par Nice lors de la saison 2021-22, est resté debout à la barre, écoutant sans broncher des heures de lecture fastidieuse des éléments saillants des procès-verbaux retraçant une trentaine d'auditions. L'affaire avait commencé avec la révélation en avril par des journalistes d'un courriel de mai 2022 de Julien Fournier, alors directeur général du club, à l'attention de l'actionnaire Ineos, accusant Christophe Galtier d'une série de propos racistes et discriminants.

«Trop de noirs et de musulmans»

Dans ce courriel, dont de longs passages ont été lus à l'audience, Julien Fournier rapportait en particulier un échange d'août 2021, où Christophe Galtier lui aurait dit, après avoir été pris à partie par des Niçois la veille au restaurant, que l'équipe comptait «trop de noirs et de musulmans».

Dans les PV d'auditions, de nombreux responsables du club niçois et d'Ineos ont assuré n'avoir jamais eu de retour de ce type sur le comportement de Christophe Galtier. Plusieurs ont plutôt insisté sur les relations exécrables qui s'étaient instaurées au fil de la saison entre Julien Fournier et Christophe Galtier, en particulier après le mercato d'hiver, où l'entraîneur espérait un recrutement plus ambitieux. Et sur le fait qu'en mai 2022, Christophe Galtier entamait des discussions pour rejoindre le PSG tandis que Julien Fournier venait d'apprendre que l'OGC Nice allait se séparer de lui.

Plusieurs joueurs interrogés pendant l'enquête ont évoqué un climat discriminatoire et raciste, tout en assurant n'avoir jamais été directement témoins ou victimes. Quelques proches de Julien Fournier ont en revanche rapporté des propos litigieux de Christophe Galtier, comme le fait qu'il aurait traité Jean-Clair Todibo de «salafiste» qui allait «venir tirer sur tout le monde».

«C'est terrible de sortir de tels mensonges!», s'est emporté l'ex-entraîneur niçois à la barre. Et s'il a bien qualifié devant ses joueurs deux défenseurs noirs adverses de «King Kong», c'était pour évoquer «la force et la puissance», sans «notion de race», a expliqué Christophe Galtier, assurant qu'il avait utilisé le même mot peu après pour parler du défenseur nantais Nicolas Pallois, un joueur blanc.