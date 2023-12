Crues : voici les trois départements en vigilance orange ce samedi

Trois départements ont été placés en vigilance orange crues par Météo-France pour cette journée du samedi 16 décembre. Ces crues pourraient provoquer des débordements importants.

Malgré un temps plutôt ensoleillé pour cette journée du samedi 16 décembre, trois départements de la Nouvelle-Aquitaine ont été placés en vigilance orange crues. Il s’agit de la Charente-Maritime, de la Charente, et de la Gironde.

En cas de vigilance orange, Météo-France appelle à la plus grande prudence des habitants des régions concernées. En effet, cette vigilance signifie qu’il y a un risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Néanmoins, aucune précipitation n’est prévue dans la journée, et le ciel devrait être bien dégagé. Pour l’instant, la vigilance orange pour ces trois départements est maintenue jusqu’à dimanche.