Leasing social : voici les voitures électriques qui seront à moins de 100 euros par mois

Comme le souhaite le gouvernement, un système de leasing social va être mis en place dès 2024 pour encourager les Français à rouler de manière plus écologique. Quelles seront ces voitures électriques mises à disposition des foyers les plus modestes, pour 100 euros par mois ?

La transition écologique est en voie d'accélération. Le leasing social voulu par le gouvernement prendra effet dès le 1er janvier 2024 et permettra aux foyers les plus modestes, de bénéficier de voitures électriques à moins de 100 euros par mois. Quels seront alors ces véhicules éligibles à la location longue durée pour de nombreux Français ?

Premièrement, pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut être majeur et pouvoir fournir un justificatif de domicile. Il faut ensuite que le foyer fiscal de l'éventuel bénéficiaire dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15.400 euros.

Il faut également justifier d'une habitation à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et l'utilisation de sa voiture personnelle, et non de fonction, pour s'y rendre. Enfin, il faut parcourir en moyenne plus de 8.000 kilomètres par an en voiture, dans le cadre de son activité professionnelle. En cas de doutes, chacun peut évidemment vérifier son éligibilité sur le site gouvernemental prévue à cet effet, mon-leasing-electrique.gouv.fr.

Quelles voitures sont-elles éligibles ?

Et parmi les modèles proposés par le service de leasing social mis en place par le gouvernement, figurent la Renault Mégane E-Tech, la Peugeot E-208 et E-2008, la Renault Twingo E-Tech, la Citroën ë-C4, l'Opel Mokka Electric et Corsa Electric ou encore la Fiat 500e.

D'autres modèles électriques pourront également être éligibles mais ils devront répondre certaines conditions : un score environnemental minimal, un prix d'acquisition inférieur ou égal à 47.000 euros et un poids inférieur ou égal à 2.400 kg.