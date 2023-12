Yvelines : un professeur de mathématiques visé par des menaces de mort sur Instagram

Un professeur de mathématiques d’un établissement scolaire privé catholique situé au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) a reçu des menaces de mort sur le réseau social Instagram. Un élève de terminale a été placé en garde à vue.

Selon une source policière à CNEWS, ces dites menaces ont été écrites en anglais. «Je vais assassiner mon prof de maths. C’est un p***d'intello que personne n'aime et il est tellement dans son bon droit. Je jure devant Dieu que si je vois ce p*** à la sortie de l'école, je vais l'agresser et le battre à mort. Je vais lui casser la gueule à cet intello. Il s'étire pendant les cours, fait des trucs d'autiste et me prend mon papier avant que j'ai fini d'écrire, c'est un putain d'attardé», pouvait-on lire sur le réseau social.

L’auteur de ces menaces a également tenu à prévenir contre tout appel aux forces de l’ordre. «Si vous avez vu l'histoire que j'ai posté à propos de mon professeur de mathématiques et que vous avez l'intention de moucharder, vous savez que vous le rejoindrez», a-t-il écrit.

Un élève en garde à vue

Dans le cadre de l’enquête, un élève de terminale a été interpellé et placé en garde à vue. Le jeune homme né en 2006, résident à Versailles, de nationalité libanaise, est inconnu des services de police.

L’enseignant a déclaré n’avoir jamais eu de conflits avec cet élève. Il a néanmoins constaté qu’il était très souvent absent et qu’il s’isolait du reste de ses camarades.